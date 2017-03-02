Cumhurbaşkanının Pakistan gezisi ve Pakistan gerçeği!

Gerek nüfus ve gerekse coğrafi bakımdan çok önemli bir ülke olan Pakistan tarih boyu dostluk ve kardeşlik içinde olduğumuz bir ülke. Pakistan en zor zamanlarında Türkiye’nin yanında olmuş ve yardım etmiştir. Pakistan’da bir söz var; “Türkiye – Pakistan zindebat” yani Türkiye – Pakistan kardeştir sözü sürekli söylenen kelimedir.

Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’ın 13. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Pakistan’a gitmesi ve Pakistan’da yaptığı toplantılar Türkiye için olduğu kadar bölge için de çok önemlidir. Ancak Pakistan ve Türkiye kamuoyu yeteri kadar birbirinden haberdar değil.

Pakistan’a 7 yıl önce belgesel çekmek üzere gitmiştim. Pakistan’ın kadim şehri ve ünlü şair Muhammed İkbal’in memleketi Lehor’a indiğimde Pakistan gerçeği ile yüz yüze kalmıştım. Dünyanın önemli bir ülkesi olan, atom teknolojisine sahip birkaç ülkeden biri olan Pakistan’ın fakirliği ve Pakistan halkı arasındaki düşmanlık beni çok üzmüştü.

Pakistan her bakımdan önemli bir ülke demiştik. Lehor’u adım adım gezdikten sonra karayolu ile Pakistan’ın başkenti İslamabad’a geçmiştik. Türkiye’nin Pakistan Büyükelçisi Babür Hızlan’ı makamında ziyaret ettiğimde Pakistan ile ilgili çok önemli bilgiler almış, Türkiye Pakistan dostluğunun ne kadar derin olduğunu bir kez daha öğrenmiştim.

Başkent İslamabad’da Pakistan’ın önemli liderlerinden olan ve bir uçak kazasında şehit olan Ziyaül Hak’ın mezarını ziyaret edip Fatiha okumuştum. Ziyaül Hak’ın mezarı ünlü Türk mimar Vedat Dalokay tarafından mimari projesi çiziren İslamabad Cami’nin hemen yanındaydı.

Ziyaül Hak, Pakistan’da öncelikle birliği sağlamış, başta Amerika olmak üzere Pakistan üzerinde emperyalist emelleri olan ülkelere dur demiş, öncelikle Pakistan’ın menfaatlerini korumuştur. Güç odakları Ziyaül Hak’ın bu başarısını çekememişler, bugün bile ne olduğu bilinmeyen bir uçak kazası sonucu Ziyaül Hak ile birlikte Pakistan devletinin üst düzey yöneticileri uçak kazasında ölmüşlerdi.

Bu olaydan sonra Pakistan’ın bir daha iki yakası bir araya gelmedi. Gerginlikler, iç savaş, mücadele aldı başını gitti. Terör olayları, siyasi istikrarsızlık, özerk bölgeler arasındaki güç dengeleri, Hindistan ile olan savaş hali ve ünlü Keşmir sorunu sürekli kanayan yara oldu.

Pakistan’da kaldığım 10 günlük süre içerisinde geniş araştırmalar yapıp, iki bölümlük belgesel çekerek Devri Alem programı olarak tarihe not düşüp, zamana noterlik yaptım. Pakistan’ı adım adım gezdim. Hazırladığım belgeseller bugün başta TGRT Belgesel olmak üzere birçok kanalda yayınlanmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanının Pakistan’a yaptığı resmi geziyle ilgili haberi sizlerle bu köşeden paylaşarak yazıma son vermek istiyorum.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN PAKİSTAN’DA!

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da düzenlenen 13. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere Cumhurbaşkanı R. Tayyip Erdoğan ve devlet yönetimi Pakistan’a gitti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımcıları arasında yer aldığı zirvede liderler aile fotoğrafı çektirdi. Fotoğraf çekiminde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağında İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, solunda ise Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman yer aldı.

11 DEVLET BAŞKANI ZİRVEYE KATILDI

Zirvenin açılış konuşmasını EİT dönem başkanlığını Pakistan'a devreden Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev yaptı. Aliyev'in ardından dönem başkanlığını üstlenen Pakistan Başbakanı Navaz Şerif, katılımcılara hitap etti.Erdoğan, havalimanında düzenlenen resmi törende, iki ülkenin milli marşlarının çalınmasının ardından tören kıtasını selamladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar da Pakistan'a geldi. Erdoğan, Pakistan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek EİT'in 13. Liderler Zirvesi'nde katılımcılara hitap edecek ve zirve dolayısıyla Pakistan'da bulunan devlet başkanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirecek. Zirveye 11 devlet başkanının katıldığı öğrenildi.

Evet, Pakistan gerçeğini Sayın Cumhurbaşkanımızın Pakistan gezisi dolayısıyla bir kez daha hatırlatmaya çalıştık. Bu zirvenin Pakistan’da toplanması çok önemli. Temennimiz bu ve buna benzer zirveler mazlum milletlere güç verir, ülkelerde birlik ve beraberliği sağlar. Bu zirvenin de buna vesile olacağına inanıyorum.