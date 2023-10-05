Cumhuriyet Bulvarı'nda Ağaçlar Kitap Açacak

Türkiye’nin ziyaretçi sayısı, etkinlik ve katılımcı açısından en büyük kitap fuarı olan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Kocaeli Kitap Fuarı, 13. kez kapılarını açmaya hazırlanıyor. Kocaeli Kitap Fuarı, 7-15 Ekim tarihleri arasında Kocaeli Kongre Merkezinde 530’un üzerinde yayınevi, sahaf ve STK’nın yanı sıra 750’den fazla etkinlikle kitap tutkunlarına tekrar "merhaba" diyecek.





Kitap Fuarı öncesinde Cumhuriyet Bulvarı'ndaki tarihi çınar ağaçları geleneksel olarak yine kitaplarla süslenecek. Fuar öncesinde Kocaelililerin dört gözle beklediği, artık adı fuarla beraber anılan bir klasik daha 6 Ekim Cuma sabahı tekrar yaşanacak. Bir Kitap Fuarı geleneği olarak Cumhuriyet Bulvarında ağaçlar tekrar kitap açacak. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın katılımıyla saat 07.30’da başlayacak etkinlikte Cumhuriyet Bulvarı’ndaki tarihi çınar ağaçlarına 5 bin kitap asılacak. Başkan Büyükakın, okula giden öğrenciler, işe giden vatandaşlar ve kitapseverler, hep birlikte ağaçlardan kitap toplayacak.



