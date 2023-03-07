Cumhuriyet İle Aynı Yaşta, Yüzünde Tarihin İzlerini Taşıyor (VİDEOLU HABER)

Ailesiyle birlikte 1929'da Bulgaristan'dan Kocaeli'ye göç eden 99 yaşındaki Salih Köken, yüzünde adeta tarihin izlerini taşıyor. İzmit ilçesine bağlı Akmeşe köyünde ikamet eden 99 yaşındaki Salih Köken, 1929'da henüz 5 yaşındayken ailesiyle birlikte Bulgaristan'dan Kocaeli'ye göç etti.





Ailesiyle birlikte 1929'da Bulgaristan'dan Kocaeli'ye göç eden 99 yaşındaki Salih Köken, yüzünde adeta tarihin izlerini taşıyor.

İzmit ilçesine bağlı Akmeşe köyünde ikamet eden 99 yaşındaki Salih Köken, 1929'da henüz 5 yaşındayken ailesiyle birlikte Bulgaristan'dan Kocaeli'ye göç etti. İlkokulu bitirdikten sonra ailesiyle birlikte çiftçilik yapmaya başlayan Köken, 1949 yılında dünyaevine girdi. 5 çocuğu ve 22 torunu olan Köken, 64 yıl süren mutlu evliliğinin ardından eşi Pakize'yi kaybettikten sonra kızı Fatma ile birlikte yaşamaya başladı. İlerleyen yaşına rağmen üretmekten ve çalışmaktan vazgeçmeyen Köken, bahçesine ektiği ürünleri kendisi topluyor. Salih Köken, hayat tecrübesiyle de gençlere ilham kaynağı oluyor.

"Rumların zulmünden Cumhuriyetin ilanı ile kaçtık"

Türkiye'ye geliş hikayesini anlatan Köken, "1924 doğumluyum. Annem, babam, akrabalarım Bulgaristan'daydık. Rumların zulmünden Cumhuriyetin ilanı ile kaçtık. 1929'da iskan serbestliği geldi ve biz oradan Kocaeli'ye geldik. 5 yaşındaydım, Akmeşe'ye geldim. Burada evlerimizi yaptık. 10 yıl sonra bize arazi verdiler, çiftçilik yapmaya başladık. Buğday, mısır, ay çiçeği, tütün gibi ürünler üreterek çiftçilik yaptık" dedi.

"Eşimle 64 sene beraber yaşadım"

Köken, "Eşimle 64 sene beraber yaşadım. Eşim Romanya'dan geldi, bizim evimizin hemen yakınında evleri vardı. Oradan tanıştık. Eskiden böyle beraber gezsinler de evlensinler yoktu. O zamanlar anne baba gider ister ve evlenilirdi" diye konuştu.

"78 yıl gazete aldım ve okudum"

1948 yılında askere gittiğini ve gazete okuma alışkanlığı kazandığını ifade eden Salih Köken, "Gazete okumaya askerde başladım ve 2022'ye kadar okumaya devam etti. Yaklaşık 6 aydır gazete okuyamıyorum, bıraktım. Gözlerimin arkasında yaşlılık benleri çıkmış. Yakın ve uzak gözlük kullanamıyorum. 78 yıl gazete aldım ve okudum" şeklinde konuştu.































İHA