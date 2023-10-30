Cumhuriyet kadınlarından 100. yılda anlamlı buluşma

Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde Panorama 1326 Fetih Müzesi'nde buluşan Türk Anneler Derneği Bursa Şubesi, Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Bursa Şubesi ve Bursa Kadın Kuruluşlar Birliği üyeleri, anlamlı bir etkinliğe imza attı. İpek Koza Devlet Sanatçısı Elif Kamacı Efe'nin konuk konuşmacı olduğu buluşmada; 'Cumhuriyetin 100. Yılında Sanatta Kadın' ele alındı. Bu anlamlı etkinlikte konuşan Türk Anneler Derneği Bursa Şubesi Başkanı Sibel Gönülkırmaz, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’un ‘Yurtta Sulh Cihanda Sulh’ sözünü hatırlatarak; “Atatürk büyük zaferin ardından bile hep barışçı bir yol izledi. Biz barış istiyoruz dediğimizde, tam bağımsızlık dediğimiz herkesin anlaması gerekir” diye konuştu. Bursa Kadın Kuruluşlar Birliği Koordinatörü Sibel Özbudak ve Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Bursa Şube Başkanı Aylin Sabancı'nın Cumhuriyet'in 100. yılını kutladıkları konuşmaların ardından konuklar, rehber eşliğinde Panorama 1326 Fetih Müzesi'ni gezdi.



