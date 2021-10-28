CUMHURİYET KOCAELİ’DE İLAN EDİLDİ

Cumhuriyet Bayramı arifesinde, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu ve cumhuriyetin ilanında, Kocaeli’nin yeri ve önemi ile ilgili yaptığımız araştırmayı sizlerle paylaşmak istiyorum.

Cumhuriyetin Kuruluşu Kocaeli’de İlan Edildi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın kutlanmasında, Kocaeli’nin Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş tarihinde çok önemli yeri ve önemi bulunmaktadır.

Kurtuluş Savaşı’ndan sonra kurulacak yeni devlet modelinin “Cumhuriyet’’ olacağı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş ilanı olan 29 Ekim 1923 tarihinden 10 ay önce, 16 Ocak 1923’te Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından Kocaeli’de İlan edilmişti.

Bu tarih, her yıl Kocaeli’de Basın Onur Günü olarak kutlanmaktadır. İlgili ve yetkililer mesajlar yayınlamakta, toplantılar düzenlemektedirler. Mustafa Kemal Atatürk, 16 Ocak 1923’te Kocaeli İzmit’te, Sultan Abdülaziz’in Av Köşkü olarak bilinen Kasr-ı Hümayun’da, bir basın toplantısı düzenleyerek, yeni kurulacak devlet modelinin “Cumhuriyet’’ olacağını; o dönemin önemli gazetecilerinin katıldığı ve basın tarihine, ‘İzmit Basın Toplantısı’ olarak geçen basın toplantısını düzenleyerek, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu ile ilgili çok önemli bilgiler vermişti. 6 saat süren basın toplantısı tutanakları daha sonra yayınlandı.

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KURTULUŞ SAVAŞI’NDA KOCAELİ

Kurtuluş Savaşı öncesi 20 Kasım 1918’de İzmit, İngilizler tarafından işgal edildi. 27 Ekim 1920’de şehir, Yunanlıların işgaline uğradı. İşgalci Yunan askerleri, Kocaeli bölgesindeki yerli Rum ve Ermeni işbirlikçilerle, Türkleri katledip birçok köy ve mahalleyi yakmaya ve yağmalamaya başladı. Yağma ve katliam 27-28 Haziran 1921 gecesi doruk noktasına ulaştı. 28 Haziran sabahı sadece İzmit merkezinde 312 kişiyi katlederek şehri ateşe verip yaktılar… Yunan askerlerinden destek alan yerli Rum ve Ermeni çeteleri, yıllarca birlikte yaşadığı savunmasız ve sahipsiz Türklere karşı terör estirmeye devam ediyordu. Gölcük, Karamürsel-Gebze ve Körfez ilçelerinde savunmasız binlerce kişiyi katleden Rumlar, insanları camilere doldurup diri diri yaktılar. Rum ve Ermeni çetelerinin bu zulmünden kaç gencimizin haberi var? Yaşanan katliam ve zulmü bile araştırmıyoruz. Kaç şehit ve esir verildiğinden haberimiz bile yok… Şehit torunları bu tarihi gerçekleri araştırıp kamuoyuna açıklamalı… Gençlerimiz milli kültür ve tarih bilincine sahip olmalı…

Anadolu’da başlayan Milli Kurtuluş Savaşı ile ilimiz 28 Haziran 1921 tarihinde işgalden kurtarıldı. 11 Şubat 1922´de İzmit Sancağı iken, Kocaeli Sancağı oldu. Her yıl 28 Haziran’da İzmit’te kurtuluş şenlikleri düzenlenmektedir.

Kurtuluş Savaşı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna giden yolda çok önemli bir konuma sahip olan Kocaeli’nin, tarih ve kültür değerleri ile ilgili çok önemli araştırmalar yaparak gençlerimize tanıtıp tanıtmalıyız.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı, coşku ile kutladığımız bugün, tüm şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyor; Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasında büyük emeği olan Kocaeli Grup Komutanlığı ile ilgili daha önce yazdığım yazının bir bölümü ile yazımı noktalıyorum.

…….” Kocaeli, Milli Mücadele’de çok önemli hizmetler yapan illerimizin başında yer alıyor. İngiliz ve Yunanlılar tarafından işgal edilip, çok büyük katliam ve mezalime uğramasına rağmen Kurtuluş Savaşı’na büyük destek olmuş Kocaeli Grup Komutanlığı, Afyon Büyük Taarruz’da destanlar yazmıştır. Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Grup Komutanlığı ile ilgili özel bir araştırma başlatıp, çalışma yaparak kamuoyuna tanıtmalı. Kocaeli Grup Komutanlığı’nın yaptığı çalışmalarla ilgili, Türk Tarih Kurumu yetkilileri ile görüşüp, özel bir kitap yayınlatmalı. Vali Aksoy’dan kamuoyu adına istek ve beklentimiz, Kocaeli-Hereke doğumlu olan Kültür Bakan Yardımcısı Haluk Dursun’la görüşerek, Kültür Bakanlığı’nın Kurtuluş Savaşı’nda Kocaeli Grup Komutanlığı ile ilgili özel bir Kültürel ve Sanatsal çalışma yaptırarak, Kocaeli ve Afyon’a Gurup Komutanlığı Şehitler Anıtı ve Şehitler Hatıra Ormanı kurdurmalı. İlimizdeki Üniversiteler ve Eğitim Kurumları çalışma yaptırarak gençlere tarih bilinci verdirmeli. www.gebzegazetesi.com ‘ da daha önce Gebze Askeri Kışlası ve Kurtuluş Savaşı’nda Kocaeli’nin Yeri konulu yazımın linkini kamuoyu ile paylaşıyorum.

http://www.gebzegazetesi.com/m/?id=2179&t=makale