Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünde fener alayında buluştular

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 100. yıl dönümü il genelinde çeşitli etkinliklerle kutlandı. Kocaeli Valiliği tarafından İzmit ilçesinin en işlek caddelerinde fener alayı yürüyüşü düzenlendi. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli Milletvekili Sadettin Hülagü ve 7’den 70’e yüzlerce vatandaş fener alayında buluştu. İzmit Kültür Tepesinde başlayan ve Milli İrada Meydanında biten kortej de ellerinde meşalelerle yürüyen vatandaşlar renkli görüntüler oluşturdu. Yüzlerce vatandaş Türk bayrağı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk porteleri eşliğinde marşlar söyleyerek unutulmaz anlar yaşadı. Kortejin ardından düzenlenen havai fişek gösterisi gökyüzünü aydınlattı.





“Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılı taçlandıracaksınız”

Gençlere seslenen Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, "Sizler gibi al yıldızlı, al bayrağına sevdalı Cumhuriyet'imize ay yıldızımıza bağlı gençler oldukça eminim ki bizden daha büyük işler başaracak ve Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılı taçlandıracaksınız. Hepinize minnet ve şükran duygularımızı ifade ediyoruz. Tekrar bayramınızı tebrik ediyorum, yolunuz başınız açık olsun. Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun” diye konuştu.





“Kocaeli ’yede zaten şu güzel tablo yakışırdı”

Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle yad eden, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun, hayırlı uğurlu olsun. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılını kutlamakta olduğumuz şu güzel günde Kocaeli ’ye de zaten şu güzel tablo yakışırdı. Hepinizle gurur duyuyorum, hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.









İHA