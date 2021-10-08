Cumhuriyet’te asfalt çalışması

Çayırova Belediyesi, altyapı ve üst yapı çalışmalarını aciliyet ve öncelik sırasına göre yapıyor. Fen İşleri Müdürlüğü Ekipleri, Cumhuriyet Mahallesinde asfaltlama çalışmasına başladı.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, 2021 yatırım programı kapsamında Cumhuriyet Mahallesi’nde asfalt yapılan sokaklarda incelemelerde bulundu. Fen İşleri Müdürü Mustafa Bölükbaşı’dan çalışmaların detayları ile ilgili bilgiler alan Başkan Çiftçi, vatandaşlarla sohbet etti.

Alt ve üst yapı çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini ifade eden Başkan Çiftçi, Emek, Akse ve Şekerpınar Mahallelerimizden sonra şimdide Cumhuriyet mahallemizde asfalt çalışması yapıyoruz. Toplam 14 sokakta 6 bin 918 ton PMT, 3 bin 714 ton binder asfalt ve 5 bin 204 m2 bordür çalışması yapacağız. Vatandaşlarımızın konforu, huzuru ve mutluluğu için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz ”dedi.





