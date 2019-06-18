Yeniden Refah Partisi Çayırova İlçe Kadın Kolları Tanıtma Birim Başkanı Yasemin Pamuk geçtiğimiz gün D8 ile alakalı basın açıklaması yaptı. Pamuk yaptığı açıklamada, yeni bir dünya düzenine açılan pencerenin D8 olduğunu ve mazlum coğrafyaların kurtuluşunun bu projeye bağlı olduğunu belirtti.

Yeniden Refah Partisi Çayırova İlçe Kadın Kolları Tanıtma Birim Başkanı Yasemin Pamuk geçtiğimiz gün D8 ile alakalı düzenlenen programa ilçe kadın kolları başkanı ve diğer birim başkanları da katıldı.

“Tarihin En Kapsamlı Birliğidir”

Pamuk yaptığı açıklamada, “D8’ler yalnızca bünyesinde bulunan üye ülkelerin değil, tüm dünyada ezilen ve temel ihtiyaçlarından mahrum bırakılan mazlum insanlar için de ‘Yeni ve Adil’ bir dünyanın tesisini hedefleyen tarihin en kapsamlı birliğidir. 54. Refah-Yol iktidarının Başbakanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan, D8’leri oluştururken çok büyük ve önemli bir yapının temelini atmıştır. Tüm insanlık için yeni ve yaşanabilir bir dünya projesi ile Adil Düzenin yalnızca İslam alemi için değil, yeryüzünde nefes alan her canlıya gerekli bir nizam olduğu gerçeğini ortaya koymuştur” şeklinde konuştu.

“D8 Hamlesi Gerektiği Gibi Desteklenmeli”

Pamuk D8 hamlesinin önemine değinerek, “Günümüz dünyasının geldiği noktada buna ne kadar çok ihtiyaç olduğu da en önemli işarettir. İslam dünyasının ve tüm dünyanın beklentilerine karşılık verecek, dünyadaki sömürü ve zulüm düzenine karşı potansiyel yapısı ile gerekli yaptırımlar uygulayabilecek bu organizasyonun gerektiği gibi desteklenmesi ve D60, D160 olarak güçlendirilmesinin sağlanması üzerimize vazifedir. Bu sebeple ‘adil Yeni Bir Dünya’nın kurulup korunması için D8 İslam Birliği projesinin bir an önce hak ettiği değeri görerek yürürlüğe girmesinin önemini bir kez daha vurguluyoruz” dedi.