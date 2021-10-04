Daha çok hareket daha fazla sağlık

Dünya Yürüyüş Gününde Ormanya’da düzenlenen etkinliğe katılanlar daha sağlıklı kalmak için yürüdü ve spor yaptı

Dünya Yürüyüş Günü etkinlikleri kapsamında hafta sonu doğaseverler ve sağlığına önem verenler, Ormanya’da bir araya geldi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinliğe katılanlar, Ormanya’nın eşsiz doğal güzellikleri arasında keyifli ve sağlıklı bir yürüyüş yaptı.





SAĞLIKLI KALMAK İÇİN

Fiziksel aktivite, vücut direncini arttırarak enfeksiyonlara karşı koruma geliştirilmesine katkı sağlıyor. Uzmanlar, fiziksel olarak aktif olmayanlarda enfeksiyon görülme olasılığının düzenli fiziksel aktivite yapanlara göre daha fazla olduğunu ifade ediyor. Bu amaçla Dünya Yürüyüş Günü etkinlikleri kapsamında pandemi kurallarına uygun olarak düzenlenen programa Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık ile Kocaeli İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan da eşlik etti. Büyükşehir Anne Şehir programında yer alan kadınlar da yürüyüşe ve toplu spor etkinliğine ilgi gösterdi. Anne şehir antrenörleri tarafindan yürüyüş öncesi ısınma hareketleri yaptırıldı.



