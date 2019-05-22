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Darıca Belediyesi İhtiyaç Sahiplerinin Yanında

Darıca Belediyesi, Ramazan ayı boyunca her gün 1500 kişiye sıcak yemek dağıtıyor.

Darıca Belediyesi İhtiyaç Sahiplerinin Yanında

22 Mayıs 2019 Çarşamba 11:21

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Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın talimatıyla bu yıl mahallelerde kurulan sokak iftarları iptal edilirken, Darıca Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelere her gün sıcak yemek ulaştırıyor.

Sıcak yemek dağıtımı yapan personelle bir araya gelen Başkan Bıyık, ilçede ramazan ayının birlik, beraberlik ve huzur içinde geçtiğine vurgu yaptı. Bıyık “bu mübarek ayda ilçemizde yaşayan vatandaşlarımızla birlikte Ramazan ayını en iyi şekilde geçiriyoruz. Her akşam farklı bir mahallede vatandaşlarımızla iftar açıyoruz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın da en azından bu mübarek ayda evinde sıcak yemek yiyebilmeleri adına her akşam evlerine sıcak yemek dağıtımı yapıyoruz.

Halkımızla İç İçe Bir Ramazan Ayı Yaşıyoruz

11 ayın sultanı Ramazan, birlik ve beraberlik ayıdır. Ramazan paylaşma ayıdır. Darıca Belediyesi olarak vatandaşlarımızla aynı sofrayı paylaşıyoruz. İhtiyaç sahibi ailelerimizin Ramazan’da da yanında olmaya devam ediyoruz. İftar sonrası derneklerimizin ve vatandaşlarımızın çay sohbetlerinde ilçemizle ilgili görüş alışverişinde bulunuyoruz. Teravih namazlarının ardından Osmanlı şerbeti ikramıyla güzel bir geleneği ilçemizde devam ettiriyoruz. Rabbim birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Cenab-ı Allah'tan, bizleri birlik ve beraberlik içinde evvela Kadir Gecesi’ne devamında da Ramazan Bayramı'na kavuşturmasını temenni ediyorum.” dedi.

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