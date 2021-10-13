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Darıca Belediyesi kendi araçlarını kendi tamir ederek tasarruf sağlıyor

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın talimatıyla kısa bir süre önce kurulan Makina İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü, araç filosundaki iş makinesi ve diğer araçların düzenli bakımını yapıyor, arızalarını gideriyor. Bu işlemlerin belediye bünyesinde gerçekleştirilmesi ile tasarruf edilirken arızalara hızlı müdahalede bulunulması hizmetin kesintisiz devamını sağlıyor.

Darıca Belediyesi kendi araçlarını kendi tamir ederek tasarruf sağlıyor

13 Ekim 2021 Çarşamba 14:43

Darıca Belediyesi, kendi bünyesindeki araç, gereç ve iş makinelerini kendi ekipleri tarafından tamir ederek büyük ölçüde tasarruf sağlıyor. Araç filosunu satın aldığı araçlarla güçlendiren ve önemli ölçüde kiralama yerine satın alma yöntemiyle tasarruf eden Darıca Belediyesi, kendi araçlarının bakımını da yine kendi atölyesinde tamir ediyor. Darıca Belediyesi’nin filosunda yer alan büyük iş makinelerinin yanı sıra diğer tüm hizmet araçlarının düzenli bakım ve tamir işlemleri, Makina İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü’ne bağlı atölyede gerçekleştiriliyor. Gece gündüz sahada çalışan makineler düzenli şekilde bakıma alınarak hem kullanım ömrü uzatılıyor hem de makinelerde yaşanan arızalar, atölyedeki imkanlar ile kısa sürede giderilerek filonun sahadaki hizmetine kesintisiz devam etmesi sağlanıyor.

VATANDAŞIMIZIN BİZE EMANET ETTİĞİ BÜTÇEYİ VERİMLİ KULLANIYORUZ

Makine İkmal Müdürlüğü ile Garaj bölümünü ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgiler alan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Kısa bir süre önce kurduğumuz Makine İkmal Müdürlüğümüz bünyesinde belediyemize ait araç filomuzda bulunan başta iş makineleri olmak üzere kamyon ve binek araçların bakım ve onarımlarını kendi ekiplerimizle yapıyoruz. Filomuzdaki herhangi bir araç arıza yaptığında atölyemiz soruna hızlı şekilde müdahale edebiliyor. Buradaki işlemlerin tamamı Darıca Belediyesi’nin işçileri tarafından yapılıyor. Bu şekilde ciddi anlamda tasarruf etmiş oluyoruz. Vatandaşlarımızın bize emanet ettiği bütçeyi daha verimli kullanırken bir yandan da hizmetlerin aksamadan devam etmesini sağlıyoruz” diye konuştu.

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