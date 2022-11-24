DARICA BELEDİYESİ, YAKLAŞIK 3 BİN 500 ÖĞRETMENİ TEK TEK ZİYARET ETTİ

Her yıl olduğu gibi bu yıl da 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde örnek bir uygulamaya imza atan ve Darıca genelindeki bütün okullara giden Darıca Belediyesi, yaklaşık 3 bin 500 öğretmeni tek tek ziyaret ederek öğretmenler gününü kutladı.

Darıca Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde örnek bir uygulamayla öğretmenlerin mutluluğuna ortak oldu. Eğitim camiasını ve öğretmenleri önemsediğini her fırsatta dile getiren ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile sürekli işbirliği içinde olan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde de farklı bir çalışmaya imza attı.

HER OKUL ZİYARET EDİLDİ

Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın talimatıyla ilçe genelindeki bütün okullar tek tek ziyaret edildi. Devlet okulları ve özel okullar ayrımı gözetmeden ilçedeki bütün okullara giden Darıca Belediyesi, öğretmenleri yalnız bırakmadı. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, okulları gezerek öğretmenler odasına konuk oldu ve öğretmenlere çiçek hediye ederek öğretmenler gününü kutladı.

BÜTÜN BİRİMLER SAHADAYDI

Başkan Muzaffer Bıyık’ın yanı sıra başkan yardımcıları Abdüllatif Özkan, Devrim Yılmaz, Cüneyt Şentürk, Ayhan Naci Yılmaz ve Nurdoğan Yılmaz ile birlikte bütün birim müdürleri ayrı gruplar halinde bütün mahallelerde tek tek okulları ziyaret ettiler. Darıca’daki bütün okullara giden ekipler, tek tek bütün öğretmenleri ziyaret ederek çiçek hediye edip öğretmenler gününü kutladı.

ÖĞRETMENLERE MÜJDE VERDİ

Eğitim camiasının öğretmenler gününü kutlayan ve bir de müjde veren Başkan Muzaffer Bıyık, öğretmenliğin kutsal bir meslek olduğunu ifade ederek “Ülkemizi geleceğe taşıyacak nesilleri yetiştiren, hepimizin üzerinde büyük emekleri olan, ilçemizin dört bir yanında fedakârca canla başla çalışan siz değerli öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler günü kutlu olsun. Eğitimin her zaman en büyük destekçisi olmaya devam edeceğiz. Yeni yılda öğretmenlerimize bir de müjdemiz olacak. Artık öğretmenlerimiz kendilerine özel dağıtacağımız Darıca kart ile sosyal tesislerimizden indirimli faydalanabilecekler. Öğretmenlerimiz için ne yapsak azdır, hakkınızı ödeyemeyiz” diye konuştu. Darıca İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Oğuz ve okul müdürleri de ziyaretler nedeniyle duydukları memnuniyeti dile getirerek kendilerini unutmayan Başkan Muzaffer Bıyık ve ekibine teşekkür ettiler.