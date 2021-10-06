DARICA BELEDİYESİ’DEN ÜCRETSİZ “MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ” HİZMETİ

Darıca Belediyesi, istihdama ve üretime katkı sağlayacak yeni bir projeye imza attı. Mesleki Yeterlilik Kurumu iş birliğiyle geliştirilen projeyle iş gücü piyasasına mesleki yeterlilik belgesine sahip kalifiye personel kazandırılacak.

Darıca Belediyesi, Mesleki Yeterlilik Kurumu iş birliğiyle iş gücü piyasasına mesleki yeterlilik belgesine sahip kalifiye personel kazandıracak. Darıca Belediyesi tarafından ilçede nitelikli işgücünün arttırılması amacıyla 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belirlenen ve belge alma zorunluluğu olan bazı meslek branşları için başvuru merkezi oluşturuldu. Mesleki yeterlilik belgesine sahip olmayan kişiler, www.darica.bel.tr adresinden online olarak başvuru yaparak ücretsiz olarak belgelendirme sınavı için kayıt oluşturabilecekler. Başvuran kişiler sınavda başarılı olmaları durumunda devlet tarafından desteklenen mesleki yeterlilik belgesi almaya hak kazanacak.

HANGİ MESLEKLER BAŞVURABİLECEK

31 Ekim 2021 tarihine kadar başvuruların devam ettiği belirtilirken Mesleki Yeterlilik Belgesi için başvuracak olan meslekler ise şöyle sıralandı: “Ahşap kalıpçı, alçı levha uygulayıcısı, alçı sıva uygulayıcısı, betonarme demircisi, betoncu, çelik kaynakçısı, duvarcı, elektrik tesisatçısı, emlak danışmanlığı, ısı yalıtımcısı, inşaat boyacısı, inşaat işçisi, iskele kurulum elemanı, işletme elektrik bakımcısı, makine bakımcı, orman üretim işçisi, panel kalıpçı, PVC doğrama montajcısı, seramik karo kaplamacısı, sıvacı, tünel kalıpçı.” Belediyeden yapılan açıklamada mesleki yeterlilik belgesine sahip nitelikli işgücünün artmasının amaçlandığı ifade edilirken ayrıca başvuru ve diğer konularda detaylı bilgi almak isteyenlerin Darıca Belediyesi İş sağlığı ve güvenliği birimine başvurabilecekleri belirtildi.