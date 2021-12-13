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Darıca Belediyesi’nden Atık Yağ Toplama Kampanyası

Darıca Belediyesi, çevreyi korumak ve toplumda çevre bilincini geliştirmek amacıyla, Atık Yağ Toplama Kampanyası başlattı. Kampanya ile 5 litre atık yağ toplayan vatandaşlara deterjan ve sürpriz hediyeler verilecek.

Darıca Belediyesi'nden Atık Yağ Toplama Kampanyası

13 Aralık 2021 Pazartesi 12:18

Darıca Belediyesi, çevreyi korumak ve toplumda çevre bilincini geliştirmek amacıyla sıfır atık kampanyasına destek kapsamında mahalle muhtarlıklarına atık yağ toplama bidonları dağıttı. Darıca Belediyesi bünyesinde yeni kurulan Sıfır Atık Müdürlüğü’nce yürütülen projede muhtarlıklara dağıtılan atık yağ toplama bidonları ile mahallelerde vatandaşların evlerinde biriktirdikleri atık yağların geri dönüşüme kazandırılması amaçlanıyor.

5 LİTRE YAĞ GETİRENE DETERJAN HEDİYE

Sıfır atık projesi kapsamında yürütülen çalışma ile 5 litre atık yağ biriktirip muhtarlıklara teslim eden vatandaşlara deterjan ve sürpriz hediyeler verilecek. Proje ile evlerde oluşan bitkisel atık yağların kanalizasyona dökülerek çevrenin kirlenmesinin önlenmesi sağlanarak geri dönüşüme kazandırılması hedefleniyor. Darıca’nın 14 mahallesinde bütün muhtarlıklara atık yağ toplama bidonları teslim edilirken vatandaşlardan da evlerinde kullandıkları yağları lavaboya dökmemeleri ve çöpe atmamaları istendi.

DAHA TEMİZ BİR ÇEVRE İÇİN

Darıca Belediyesi Sıfır Atık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “Daha temiz ve yaşanabilir bir Darıca için çalışmalarımız kesintisiz devam ediyor. Belediye Başkanımızın talimatları doğrultusunda yürüttüğümüz çalışmalar doğrultusunda Atık Yağ Toplama Kampanyası başlatıldı. Kampanya ile muhtarlıklara atık yağ toplama bidonlarını teslim ettik. Vatandaşlarımız topladıkları atık bitkisel yağları muhtarlıklara teslim edebilecekler. Toplanan en az 5 litre atık bitkisel yağ için deterjanın yanı sıra sürpriz hediyelerimiz olacak. Toplanan atık yağlar ekonomiye geri kazandırılırken, kampanya ile toplumda sıfır atık bilincinin oluşmasına da katkı sağlamayı amaçlıyoruz.” denildi.



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