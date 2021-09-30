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DARICA BELEDİYESİ’NDEN BALIK SEVERLERE GÜZEL HABER

Darıca Balıkçısı kapılarını açıyor

DARICA BELEDİYESİ'NDEN BALIK SEVERLERE GÜZEL HABER

30 Eylül 2021 Perşembe 11:19

Darıca Belediyesi tarafından Dudayev sahilinde yapılan Darıca Balıkçısı, 1 Ekim Cuma günü (yarın) balık severler için kapılarını açıyor. 

Darıca Belediyesi, sosyal tesislerine bir yenisini daha ekledi. Vatandaşların en çok talep ettiği balık restoranı konusunda adım atan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın talimatıyla Dudayev Sahilinde bulunan Teras Kafe, restore edilerek balık restoranına dönüştürüldü. Modern mimarisi, denize sıfır konumu ve eşsiz lezzetleriyle bölgenin yeni cazibe merkezi olması beklenen Darıca Balıkçısı, 1 Ekim Cuma günü (yarın) kapılarını balık severlere açıyor.

800 METREKARE ALAN, 200 KİŞİ KAPASİTE

Sadece Darıcalıların değil bölgenin de yeni uğrak adresi olması beklenen Darıca Balıkçısı, balık severlere eşsiz lezzetler sunacak. Menüsü ile de balık severlere hitap edecek Darıca Balıkçısı, uygun fiyat politikasıyla hizmet verecek. 800 metrekare alana sahip olacak Darıca Balıkçısı 200 kişi kapasiteyle hizmet verecek.

DARICA’YA DEĞER KATACAK

Darıcalı vatandaşlara sahil kenarında en uygun fiyata balık yedirmek istediklerini ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, “Vatandaşlarımızın bizlerden en büyük taleplerinden biri de balık restoranı yapılmasıydı. Bizler de onların taleplerini yerine getirmek ve bölgemize yakışır bir tesis kazandırmak için çalıştık. Darıca Balıkçısı hizmete girdiğinde vatandaşlarımız artık başka ilçelere gitme ihtiyacı hissetmeyecek. Aileleriyle huzurlu ve güzel vakit geçirip deniz kenarında ceplerini yakmadan en uygun fiyat ile balık yiyebilecekler. Diğer sosyal tesislerimizde olduğu gibi fiyat politikamızı sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşlarımızı düşünerek belirliyoruz. İnanıyorum ki Darıca Balıkçısı kısa sürede vatandaşlarımızın yeni adresi olacak ve ilçemize değer katacak” diye konuştu.

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