Darıca Kaymakamından İKTAV Kütüphanemize ziyaret

İstiklal Marşının 100. Yılı Anısına Sakarya Zaferi Sergisi

Darıca Kaymakamı sayın Yüksel Kara İKTAV Araştırma Merkezi Kütüphanemizi ziyaret ederek istiklal marşı yılı anısına Sakarya meydan muharebesi tarihi fotoğraf sergisini gezdi