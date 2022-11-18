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DARICA KAYMAKAMLIĞINDA BAYRAMOĞLU'NDA YAPILACAK HUZUREVİ TOPLANTISI

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın facebook paylaşımını sizlere sunuyoruz.

DARICA KAYMAKAMLIĞINDA BAYRAMOĞLU'NDA YAPILACAK HUZUREVİ TOPLANTISI

18 Kasım 2022 Cuma 12:32

 DARICA KAYMAKAMLIĞINDA BAYRAMOĞLU'NDA YAPILACAK HUZUREVİ TOPLANTISI ve DARICA DA 30 YIL ÖNCE YAPILAN GAZETECİLER CEMİYETİ HUZUR EVİNİN ACIKLI HİKAYESİ
TĞRKİYE GAZETECİLER CEMİYETİNİN VEFASIZLIĞI
Gebze bölgesinin önemli ihtiyaçlarından olan yaşlı bakım merkezleri huzurevleri yaşlı bakım hastaneleri konusunda yeteri kadar çalışma yok .
Bu konuda yıllardan beri mücadele veriyorum .
Dün darıca kaymakamlığında Huzurevi ile ilgili toplantı devam ederek bugün yıkılıp yok olmuş. Türkiye gazeteciler cemiyetinin efsane genel başkanı merhum Nezih Demirkent'in girişimi ile 35 yıl önce yapılan Darıca huzurevini hatırladım . Darıca huzurevi çok güzel hizmetler verdi bu huzurevinin yapılmasında azda olsa katkımız olduğu için mutluyum.
GAZETECİLER CEMİYETİ DARICA HUZUREVİ NASIL YAPILMIŞTI
TÜRKİYE gazeteciler cemiyeti tarafından Darıca’ya yapılan huzurevi ile ilgili hatıralarımı düşündüm .Bugün yıkılan huzurevi ile ilgili yazımı sizlerle paylaşmak istiyorum.
TOPLANTI İLE İLGİLİ SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMIM
GAZETECİLER CEMİYETİNİN HUZUREVİ AYIBI
Evet gazeteciler cemiyeti bir huzurevine bile sahip çıkmadı çok yazık bu ayıp onlara yeter ve artar .
Gebze huzurevi yaptırma derneği tarafından Darıca bayramoğluna yapılacak huzurevi konusunda 17 Kasım 2022 de. Darıca kaymakamlığında önemli bir toplantıya katıldık .Toplantı İle ilgili Darıca kaymakamlığı tarafından yapılan sosyal medya paylaşımı
YIKILIP YOK OLAN GAZETECİLER CEMİYETİ DARICA HUZUREVİ İLE İLGİLİ TGC SAYFASINDA YER ALAN YAZI
TGC’nin Kocaeli Darıca kıyılarında yaptırdığı SOSYAL HİZMET VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GAZETECİLER CEMİYETİ HİKMET MEMDUH HUZUREVİ 29 Temmuz 1993 tarihinde dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından hizmete açıldı.
Gazeteci Beria Kızılağaç, işadamı Şükrü Taşdelen ve Türkiye Cumhuriyeti Hazinesinden sağlanan arsa sağlanan bağışlarla 3500 metrekarelik bir alana işadamı ve o dönem gazete sahibi olan Mehmet Ali Yılmaz’ın katkıları ile Tek-Art firmasınca inşa edildi.
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından işletilen tesiste 22 yatak odası, dinlenme ve oyun alanları ile jimnastik salonları bulunuyor. Huzurevinin belli bir yatak kapasitesi Cemiyet üyelerine tahsis edilmiştir.(kaynak TGC İnternet sayfası )







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