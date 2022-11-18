DARICA KAYMAKAMLIĞINDA BAYRAMOĞLU'NDA YAPILACAK HUZUREVİ TOPLANTISI ve DARICA DA 30 YIL ÖNCE YAPILAN GAZETECİLER CEMİYETİ HUZUR EVİNİN ACIKLI HİKAYESİ

TĞRKİYE GAZETECİLER CEMİYETİNİN VEFASIZLIĞI

Gebze bölgesinin önemli ihtiyaçlarından olan yaşlı bakım merkezleri huzurevleri yaşlı bakım hastaneleri konusunda yeteri kadar çalışma yok . Bu konuda yıllardan beri mücadele veriyorum . Dün darıca kaymakamlığında Huzurevi ile ilgili toplantı devam ederek bugün yıkılıp yok olmuş. Türkiye gazeteciler cemiyetinin efsane genel başkanı merhum Nezih Demirkent'in girişimi ile 35 yıl önce yapılan Darıca huzurevini hatırladım . Darıca huzurevi çok güzel hizmetler verdi bu huzurevinin yapılmasında azda olsa katkımız olduğu için mutluyum. https://www.tgc.org.tr/kurumsal/huzur-evi.html

GAZETECİLER CEMİYETİ DARICA HUZUREVİ NASIL YAPILMIŞTI

TÜRKİYE gazeteciler cemiyeti tarafından Darıca’ya yapılan huzurevi ile ilgili hatıralarımı düşündüm .Bugün yıkılan huzurevi ile ilgili yazımı sizlerle paylaşmak istiyorum. http://www.gebzegazetesi.com/m/?id=3388&t=makale TOPLANTI İLE İLGİLİ SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMIM https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2437666416387951&id=100004338481610&mibextid=qC1gEa

GAZETECİLER CEMİYETİNİN HUZUREVİ AYIBI

Evet gazeteciler cemiyeti bir huzurevine bile sahip çıkmadı çok yazık bu ayıp onlara yeter ve artar .

Gebze huzurevi yaptırma derneği tarafından Darıca bayramoğluna yapılacak huzurevi konusunda 17 Kasım 2022 de. Darıca kaymakamlığında önemli bir toplantıya katıldık .Toplantı İle ilgili Darıca kaymakamlığı tarafından yapılan sosyal medya paylaşımı

YIKILIP YOK OLAN GAZETECİLER CEMİYETİ DARICA HUZUREVİ İLE İLGİLİ TGC SAYFASINDA YER ALAN YAZI

TGC’nin Kocaeli Darıca kıyılarında yaptırdığı SOSYAL HİZMET VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GAZETECİLER CEMİYETİ HİKMET MEMDUH HUZUREVİ 29 Temmuz 1993 tarihinde dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından hizmete açıldı.