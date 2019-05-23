Darıca Mezarlıklarında Bakım

Darıca'da mezarlıklarda Ramazan Bayramı öncesi temizlik ve bakım çalışmaları yapılıyor.

Darıca Nenehatun Mahallesi’nde bulunan mezarlıklarda havaların ısınmasıyla birlikte öncelikle otlar temizlenip, ağaçlar ile diğer bitki türlerinin bakımları yapılırken, yetkililer özellikle Ramazan bayramı öncesi mezarlıkların tamamının elden geçirileceğini ifade ederek, bayramda ziyaretçi akınına uğrayan mezarlıklardaki eksikliklerin giderileceğini söylediler.





Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ta, yaz ayları boyunca bakım ve temizlik işlerinin devam edeceğini söyleyerek, özellikle bayramda vatandaşların rahatlıkla mezarlık ziyaretlerini yerine getirebileceklerini söyledi.





