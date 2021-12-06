Darıca Millet Kıraathanesi kapılarını açmaya hazırlanıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önemli vizyon projeleri arasında yer alan ve Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın da seçim vaatleri arasında bulunan Millet Kıraathanesi projesi Darıca’da hayat buldu. Tarihi Tekel Binası restore edilerek Milet Kıraathanesi’ne dönüştürüldü ve vatandaşların hizmetine sunuldu. İskoliye Sanat Akademisi’nin hemen yanında yer alan ve kısa zamanda yapımı tamamlanarak açılışa hazır hale gelen Darıca Millet Kıraathanesi’nde son dokunuşlar yapılıyor.

GENÇLERİN YENİ ADRESİ OLACAK

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Millet Kıraathanesi’nde incelemelerde bulunurken kütüphanede de kitapları raflara yerleştirdi. Millet Kıraathanesi’nin özellikle gençlerin yeni adresi olacağını ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, “Bugüne kadar milletimize ne söz verdiysek yerine getirdik, getirmeye de devam edeceğiz. Seçim beyannamemizde bulunan Millet Kıraathanesi sözünü de yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. İskoliye Sanat Akademi’miz ile birlikte Millet Kıraathanesi, adeta bir sanat ve kültür kompleksi olarak hizmet verecek. Özellikle gençlerimizin yeni adresi olacak Millet Kıraathanesi, Darıca’mıza hayırlı olsun” dedi.

GELECEĞİMİZİN TEMİNATI YAVRULARIMIZ BURADA YETİŞECEK

Gençlerin kendilerini en iyi şekilde yetiştirmelerine katkı sunmayı istediklerini de ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, “Millet Kıraathanesi projesi Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çok önemsediği ve bizlere yol gösterdiği bir proje. Bizler de Darıca Belediyesi olarak Millet Kıraathanesi’ni Darıca’da hayata geçirmekten dolayı çok mutlu ve gururluyuz. Cumhurbaşkanımızın hedef gösterdiği 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine birlikte yürüyeceğimiz geleceğimizin teminatı gençlerimizi burada yetiştireceğiz. Gençleri önemsiyor ve değer veriyoruz. Onların kendilerini daha iyi yetiştirmeleri adına üzerimize ne düşüyorsa yapmak için canla başla çalışıyoruz” diye konuştu.

10 BİN KİTABA EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

Kitapseverlerin yeni adresi olması beklenen ve Darıca merkezdeki en büyük eksiklerden birini giderecek olan Millet Kıraathanesi, 10 bin kitaplık kütüphanesi ve okuma salonu ile Darıcalılara nezih bir ortamda kitap okuma ve ders çalışma imkanı sunacak. Üst katında ise kafeteryası ile gençlere çay ve kek ikramının yapılacağı Millet Kıraathanesi’nde ayrıca bireysel araştırma odası ile satranç odası da bulunacak.