Darıca Yaşlılarla Dayanışma ve Yardımlaşma Derneğinden Yemek

Darıca Yaşlılarla Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği olarak, yaklaşmakta olan 24 Kasım Öğretmenler günü nedeniyle bir etkinlik yapmaya karar verdik. Çeşitli kaynaklarca eriştiğimiz, ilçemizde yaşayan emekli Öğretmenlerimiz ile Dernek gönüllümüz büyüklerimizi Darıca Belediyemizin ev sahipliğinde bir araya getirerek kaynaştırmayı amaçladığımız yemeğimizi bu gün Darıca Belediyesi Sosyal Tesislerinden olan Darıca Balık üzerindeki Konferans salonunda gerçekleştirdik.





Darıca Yaşlılarla Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği olarak, yaklaşmakta olan 24 Kasım Öğretmenler günü nedeniyle bir etkinlik yapmaya karar verdik. Çeşitli kaynaklarca eriştiğimiz, ilçemizde yaşayan emekli Öğretmenlerimiz ile Dernek gönüllümüz büyüklerimizi Darıca Belediyemizin ev sahipliğinde bir araya getirerek kaynaştırmayı amaçladığımız yemeğimizi bu gün Darıca Belediyesi Sosyal Tesislerinden olan Darıca Balık üzerindeki Konferans salonunda gerçekleştirdik.





“Toplumların uygarlık düzeyinin öğretmenlere verdiği değer ile ölçüldüğü” inancı ile baş tacı ettiğimiz öğretmenlerimize güzel bir gün yaşatabilmenin heyecanı ile hazırlandığımız etkinliğimizde; bizleri yalnız bırakmayarak bu günü daha da anlamlı hale getiren Darıca Belediye Başkanımız Sayın Muzaffer Bıyık’a, Darıcamızın mülki ve idari amirlerine, Sivil Toplum Kuruluşu temsilcilerine ve etkinliğimizin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz.







