DARICA’DA ANNELER SPOR YAPARKEN ÇOCUKLAR EĞLENCENİN TADINI ÇIKARIYOR

Kadın ve çocukların birlikte gelişerek öğrenmesi ve hem anneler hem de çocukların aynı anda spor yapıp vakit geçirebilmesi amacıyla Darıca Belediyesi tarafından hayata geçirilen Sırasöğütler mahallesindeki Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Kadın ve Çocuk Spor Merkezi, büyük ilgi görmeye devam ediyor. Hem kadınlara hem de çocuklara aynı anda hizmet veren Kadın ve Çocuk Spor Merkezi’nin içerisinde oluşturulan oyun alanında Darıcalı minikler uzman eğitmenler tarafından eğlenceli vakit geçirirken anneleri de aynı şekilde spor yapıyor.

ANNELER DE ÇOCUKLAR DA MUTLU

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın özel önem verdiği ve kadınlarla çocukların birlikte eğlenceli vakit geçirdiği Kadın ve Çocuk Spor Merkezi, yüzlerce kadın ve çocuğun yeni adresi haline geldi. Anneler ve çocukların birbirinden ayrılmadan aynı anda mutlu oldukları bir ortamı hayata geçirdikleri için sevinçli olduklarını ifade eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Vatandaşlarımıza söz verdiğimiz projeleri hayata geçirmek için canla başla çalışıyoruz. Özellikle kadınlardan böyle bir talep vardı. Spor yapmak isteyen ancak çocuklarını emanet edecek yer bulamadıklarını söyleyen kadınlar için bu spor salonunu faaliyete geçirdik. Burada sadece kadınlar ve çocuklar bulunuyor. Kadınlar alt katta spor yaparken çocukları da üst katta eğitim ve eğlence alanımızda vakit geçiriyor. Böylece kadınlar gönül rahatlığıyla diledikleri zaman spor yapabiliyor. Burasını sadece bir spor salonu olarak değil aynı zamanda kadın ve çocuk yaşam alanı olarak planladık. Onların mutlu olması bizim için en değerli olan şey” diye konuştu. Darıcalı kadınlar da çocuklarıyla birlikte gönül rahatlığıyla spor yapma imkanı buldukları için Başkan Muzaffer Bıyık’a teşekkür ettiler.