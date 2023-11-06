Darıca’da atıklar Mobil Atık Getirme Merkezleri ile geri dönüşüme kazandırılıyor

Sıfır atık konusunda örnek çalışmalar yapan Darıca Belediyesi, çevrenin korunması, atıkların daha düzenli toplanarak ekonomiye kazandırılması amacıyla mobil atık getirme merkezlerini sayısını artırıyor. İlçenin farklı mahallelerine 8 adet mobil atık getirme merkezi yerleştiren Darıca Belediyesi, atık toplama merkezlerini kentin tüm mahallelerine yerleştirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Mahallelerde vatandaşların yoğun olarak kullandığı bölgelere yerleştirilen mobil atık getirme merkezlerine vatandaşlar evlerden kaynaklı kağıt, cam, plastik, metal, elektrikli ve elektronik eşya, bitkisel atık yağ, atık pil ve atık ilaçlarını getiriyorlar.





HEM GERİ DÖNÜŞÜME HEM EKONOMİYE KATKI

Daha yeşil bir Darıca için canla başla çalıştıklarını ve çevreyi korumak için sıfır atık konusunu önemsediklerini ifade eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Darıca Belediyesi olarak sıfır atık konusunda önemli çalışmalar yapıyoruz. Doğayı ve çevreyi korumak adına mahallelerimizde 8 adet mobil atık getirme merkezi oluşturduk. Metal, plastik, kağıt, karton, cam, elektronik, bitkisel atık yağ ve atık pil gibi ürünleri vatandaşlarımız evlerinden atık getirme merkezlerimize bırakıyorlar. Getirilen atıkları toplayarak hem geri dönüşüme hem de ekonomiye kazandırıyoruz. Böylece çevremizi daha temiz tutmaya katkı sunuyoruz” diye konuştu.







