Darıca’da ‘Bir Dönüşüm Hikayesi’ projesi

Darıca’da doğal varlıkların korunması, sürdürülebilir çevre bilincinin oluşturulması, çevre dostu tüketim alışkanlıklarının kazandırılması ve atık yönetimi konularında farkındalık oluşturulması amacıyla “Bir Dönüşüm Hikayesi” projesi başlatıldı. Darıca Kaymakamlığı, Darıca Belediyesi ve Gebze Teknik Üniversitesi işbirliğinde Darıca İlçe genelinde atıkların toplanması ve geri dönüşüme kazandırılması ile ilgili farkındalık bilincini oluşturmayı hedefleyen ‘’Bir Dönüşüm Hikayesi’’ projesinin tanıtım toplantısı düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Darıca Kaymakamlığı’nda gerçekleştirilen törende; Darıca Kaymakamı Yüksel Kara, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, GTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammet Hasan Aslan, Darıca İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Oğuz ve Darıca Müftüsü Zeynel Abidin Çınar projeye imza atarak start verildi.

DARICA BELEDİYESİ ATIKLARI GERİ KAZANDIRACAK

Proje kapsamında, GTÜ Akademisyenlerince çevre gönüllüsü öğretmenlere, cami imamlarına, muhtarlara, öğrencilere ve halkı nasıl bilinçlendirileceğine dair eğitimler verilecek. Okullarda ve camilerde çevre gönüllüsü öğretmenler tarafından öğrencileri teşvik edici farkındalık çalışmaları düzenlenip okullarda ve camilerde atık toplanması sağlanacak. Projede Darıca Belediyesi tarafından toplanan atıkları geri dönüşüme kazandırılması sağlanarak okullar, camiler ve muhtarlıklar çeşitli promosyonlarla teşvik edilecek. Proje kapsamında yine Darıca Belediyesi tarafından kamu spotu videoları çekilerek daha geniş kitlelere ulaşması sağlanacak. Sene sonunda yapılacak değerlendirme toplantısı ile atıkların miktarı göz önüne alınarak projenin ikinci etabı gerçekleştirilecek.

BIYIK: “DAHA TEMİZ BİR DARICA İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

İmza töreninin ardından konuşan Darıca Kaymakamı Yüksel Kara, ilçe genelinde kurumların da işbirliği ile sıfır atık konusunda farkındalık oluşturmak adına çalışacaklarını söyledi. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da yaptığı konuşmada sıfır atık konusunda belediye olarak çalışmalar yaptıklarını belirterek “Geçtiğimiz yıl ilkokul öğrencilerine yönelik sıfır atık konusunda farkındalık oluşturmak için tiyatro gösterimi ile çalışmalar yapmıştık. Atık getirme merkezimizle ile ve farklı çalışmalar ile atıkları geri dönüşüme kazandıracak çalışmalar yapıyoruz. Daha temiz bir Darıca için üzerimize ne düşüyorsa yapıyoruz. Bu projenin de bir paydaşı olmaktan dolayı mutluyuz” diye konuştu.





