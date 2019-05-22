Darıca'da Cadde ve Sokaklar Yıkanıyor

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında şehrin dört bir yanında bulunan tüm ana caddeler tazyikli su ile yıkanarak cadde, sokak ve kaldırım kenarlarında biriken kum, çamur ve benzeri katı atıklar temizlendi. Ramazan bayramı öncesi yapılan temizlik çalışmaları vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanırken, çalışmaların belirli periyotlar halinde devam edeceği belirtildi.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da yaptığı açıklamada temizliğe önem verdiklerini ifade ederek daha temiz bir Darıca için cadde temizliklerinin artarak devam edeceğini söyledi.





