banner426
GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner424

Darıca'da Cadde ve Sokaklar Yıkanıyor

Darıca Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen temizlik çalışmaları kapsamında, şehrin caddeleri tazyikli su ile yıkanıyor.

Darıca'da Cadde ve Sokaklar Yıkanıyor

22 Mayıs 2019 Çarşamba 10:15

banner419

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında şehrin dört bir yanında bulunan tüm ana caddeler tazyikli su ile yıkanarak cadde, sokak ve kaldırım kenarlarında biriken kum, çamur ve benzeri katı atıklar temizlendi. Ramazan bayramı öncesi yapılan temizlik çalışmaları vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanırken, çalışmaların belirli periyotlar halinde devam edeceği belirtildi.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da yaptığı açıklamada temizliğe önem verdiklerini ifade ederek daha temiz bir Darıca için cadde temizliklerinin artarak devam edeceğini söyledi.


Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
SEDAŞ'tan Sakarya Valiliği'ne Ziyaret SEDAŞ'tan Sakarya Valiliği'ne Ziyaret
Tapu ve Kadastro 172. yaşını kutladı Tapu ve Kadastro 172. yaşını kutladı
İhtiyaç Sahiplerine Erzak Yardımı İhtiyaç Sahiplerine Erzak Yardımı
Evlendirme Memurluğu Yeni Yerinde Evlendirme Memurluğu Yeni Yerinde
Bıyık, İftar Sonrası Çalışmaları İnceledi Bıyık, İftar Sonrası Çalışmaları İnceledi
2020 Taşınmaz Kültür Varlıklarına Yardım 2020 Taşınmaz Kültür Varlıklarına Yardım
Yukarı Çık

banner341

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner346

banner149

banner378

SEDAŞ'tan Sakarya Valiliği'ne Ziyaret
SEDAŞ Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı Dr.Necmi Odyakmaz Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir’ı makamında ziyaret...

Haberi Oku