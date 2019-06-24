Darıca'da Coşkulu Sünnet Şöleni

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın ev sahipliğinde gerçekleşen şölene 600 çocuk katıldı. Şölen öncesi Başkan Bıyık, çocuklarla birlikte konvoy eşliğinde şehir turuna katıldı.

Darıca Belediyesi’nin Geleneksel Sünnet Şöleni, Darıca Sahilinde bulunan Amfi Tiyatro’da gerçekleşti. Şölene Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, AK Parti Darıca İlçe Başkanı Ufuk Acay, AK Parti Kocaeli İl Yöneticisi Murat Arslan, Darıca Belediyesi Başkan Yardımcıları Abdüllatif Özkan ve Cüneyt Şentürk ile birlikte muhtarlar ve belediye meclis üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.





KONVOYLA ŞEHİR TURU ATTILAR

Birbirinden renkli görüntülere sahne olan ve büyük bir coşku içinde gerçekleşen Sünnet Şöleni öncesi Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, sünnet olan çocuklarla birlikte Cumhuriyet Meydanı’nda hatıra fotoğrafı çektirdi. Daha sonra üstü açık otobüsle çocuklar ve Başkan Bıyık, konvoy eşliğinde şehir turu atarak halkı selamladılar. Şölenin açılış konuşmasını yapan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Bugün erkekliğe ilk adımını atan sevgili çocuklarımızın ve ailelerimizin mutluluğuna ortak olmak ve bu heyecan ile mutluluğu beraber yaşamak için bir araya geldik.

BIYIK: “ÇOCUKLAR EN KIYMETLİ VARLIĞIMIZ”

Darıca Belediyesi olarak her yıl geleneksel hale getirdiğimiz Sünnet Şölenimizde bu yıl 600 çocuğumuzu sünnet ettiriyoruz. Çocuklarımız bizim en kıymetli varlığımız. Geleceğimize yön verecek ve geleceğimizin teminatı olacak çocuklarımızın hepsinin gözlerinden öpüyorum. Rabbim bahtlarını açık eylesin. Aileler olarak bizlere de önemli görevler düşüyor. Üzerlerine titrediğimiz çocuklarımızı en iyi şekilde yetiştirmek en büyük amacımız. Onları güzel ahlakla, bilgiyle donatalım. Yarınlara en güzel şekilde hazırlayalım. Biz de belediye olarak 365 gün sizlerin ve çocuklarımızın yanında olacağız.

Sünnet, hem geleneklerimizin hem de dinimizin bir gereği. Sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında bu tür etkinliklerde hep bir arada olacağız. Geleneksel olarak düzenlediğimiz sünnet şöleniyle çocukların delikanlılığa ilk adımı attıkları bu unutulmaz günlerinde yanlarında olmak ve sizlerin mutluluğuna ortak olmak bizler için de büyük bir mutluluk kaynağı. Burada çocuklarımızın ilk mürüvvetini, ilk heyecanını hep birlikte yaşıyoruz. Sünnet edilen çocuklarımıza geçmiş olsun diyorum, anne babalarına ve vatana hayırlı evlat olmalarını temenni ediyorum. Allah damatlıklarını da göstersin inşallah” diye konuştu.





ÇOCUKLARA HEDİYELERİ VERİLDİ

Açılış konuşmasının ardından Kuran-ı Kerim tilaveti ve Mevlid-i Şerif okundu. Ardından çocuklar ve aileleri için sihirbaz gösterisi gerçekleşti. Programa katılanlar gönüllerince eğlenirken sünnet olan çocuklara hediyeleri de protokol tarafından dağıtıldı. Birbirinden eğlenceli görüntülere sahne olan Sünnet Şöleni yemek ikramıyla sona erdi. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve eşi Havva Bıyık, çocuklar ve aileleriyle bol bol hatıra fotoğrafı çektirirken aileler de Başkan Bıyık’a teşekkür ettiler.