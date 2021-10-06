banner673
GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Darıca’da Gönül Buluşmaları yeniden başlıyor

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın seçim beyannamesinde yer alan vaatlerden biri olan ve pandemi nedeniyle ara verilen Gönül Buluşmaları yeniden başlıyor. Her mahallede halk meclisleri düzenleyecek olan Başkan Muzaffer Bıyık, vatandaşların taleplerini dinleyecek.

Darıca'da Gönül Buluşmaları yeniden başlıyor

06 Ekim 2021 Çarşamba 13:43

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın büyük önem verdiği ve Gönül Belediyeciliği anlayışıyla düzenlenen mahallelerde Gönül Buluşmaları programı yeniden başlıyor. Her mahallede halk meclisleri düzenleyecek olan Darıca Belediyesi, Gönül Buluşmaları adı altında yapacağı organizasyona Osmangazi Mahallesi ile start veriyor. 7 Ekim Perşembe günü saat 19.00’da Osmangazi Mahallesi’nde yapılacak Gönül Buluşması, Şentepe Camii Konferans Salonu’nda gerçekleşecek. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın yanı sıra başkan yardımcıları, mahalle muhtarı ve bütün birim müdürlerinin yer alacağı toplantıda vatandaşların istek ve şikâyetleri dinlenecek. Mahalle sakinleriyle birebir görüşecek olan Başkan Muzaffer Bıyık, gelen talep ve şikâyetleri tek tek not alarak çözüm için birim müdürlerine yönlendirecek. Vatandaşları Gönül Buluşması programına davet eden Başkan Muzaffer Bıyık, “Cumhurbaşkanımızın bizden istemiş olduğu gönül belediyeciliğini Darıca’da gerçekleştirmek için göreve geldiğimiz günden itibaren canla başla çalışıyoruz. Kapımız herkese açık, belediyeye gelen herkesle görüşüyoruz. Ama biz istedik ki mahallelere giderek vatandaşlarımızla birebir temas kuralım. Derdi olan, sıkıntısı olan bize her türlü isteğini anlatsın. Darıca Belediyesi olarak her alanda vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Bu kapsamda daha önce gerçekleştirdiğimiz ama koronavirüs tedbirleri nedeniyle ara verdiğimiz gönül buluşmalarımızı yeniden başlattık. Her mahallede düzenleyeceğimiz Gönül Buluşması programımıza herkesi davet ediyorum” diye konuştu. Osmangazi Mahallesi ile start alacak Gönül Buluşmaları, 8 Ekim Cuma günü Piri Reis Mahallesi’nde bulunan Kültür Evi’nde, 9 Ekim Cumartesi günü Kazım Karabekir Mahallesi’nde bulunan Akminare Cami altındaki konferans salonunda ve 11 Ekim Pazartesi günü ise Darıca merkez mahallelerinin katılımıyla saat 19.00’da Özdemir Düğün Salonu’nda devam edecek.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
FLY BVLOS TECHNOLOGY, TRTEST MERKEZİ İLE İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASINI İMZALADI FLY BVLOS TECHNOLOGY, TRTEST MERKEZİ İLE İŞBİRLİĞİ...
Zabıtadan çöp ev operasyonu Zabıtadan çöp ev operasyonu
Yeni otobüslerden 20 adedi daha geldi Yeni otobüslerden 20 adedi daha geldi
DARICA BELEDİYESİ’DEN ÜCRETSİZ “MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ” HİZMETİ DARICA BELEDİYESİ’DEN ÜCRETSİZ “MESLEKİ YETERLİLİK...
Prof. Batı, dijital dönüşümü anlattı Prof. Batı, dijital dönüşümü anlattı
Dilovası Belediyesi Ekim ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi Dilovası Belediyesi Ekim ayı meclis toplantısı...
Yukarı Çık

banner660

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

FLY BVLOS TECHNOLOGY, TRTEST MERKEZİ İLE İŞBİRLİĞİ...
Ülkemizdeki en kapsamlı, İngiltere ve Avrupa standartlarında İHA pilotluğu eğitimleri vermeye hazırlanan...

Haberi Oku