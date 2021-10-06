Darıca’da Gönül Buluşmaları yeniden başlıyor

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın büyük önem verdiği ve Gönül Belediyeciliği anlayışıyla düzenlenen mahallelerde Gönül Buluşmaları programı yeniden başlıyor. Her mahallede halk meclisleri düzenleyecek olan Darıca Belediyesi, Gönül Buluşmaları adı altında yapacağı organizasyona Osmangazi Mahallesi ile start veriyor. 7 Ekim Perşembe günü saat 19.00’da Osmangazi Mahallesi’nde yapılacak Gönül Buluşması, Şentepe Camii Konferans Salonu’nda gerçekleşecek. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın yanı sıra başkan yardımcıları, mahalle muhtarı ve bütün birim müdürlerinin yer alacağı toplantıda vatandaşların istek ve şikâyetleri dinlenecek. Mahalle sakinleriyle birebir görüşecek olan Başkan Muzaffer Bıyık, gelen talep ve şikâyetleri tek tek not alarak çözüm için birim müdürlerine yönlendirecek. Vatandaşları Gönül Buluşması programına davet eden Başkan Muzaffer Bıyık, “Cumhurbaşkanımızın bizden istemiş olduğu gönül belediyeciliğini Darıca’da gerçekleştirmek için göreve geldiğimiz günden itibaren canla başla çalışıyoruz. Kapımız herkese açık, belediyeye gelen herkesle görüşüyoruz. Ama biz istedik ki mahallelere giderek vatandaşlarımızla birebir temas kuralım. Derdi olan, sıkıntısı olan bize her türlü isteğini anlatsın. Darıca Belediyesi olarak her alanda vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Bu kapsamda daha önce gerçekleştirdiğimiz ama koronavirüs tedbirleri nedeniyle ara verdiğimiz gönül buluşmalarımızı yeniden başlattık. Her mahallede düzenleyeceğimiz Gönül Buluşması programımıza herkesi davet ediyorum” diye konuştu. Osmangazi Mahallesi ile start alacak Gönül Buluşmaları, 8 Ekim Cuma günü Piri Reis Mahallesi’nde bulunan Kültür Evi’nde, 9 Ekim Cumartesi günü Kazım Karabekir Mahallesi’nde bulunan Akminare Cami altındaki konferans salonunda ve 11 Ekim Pazartesi günü ise Darıca merkez mahallelerinin katılımıyla saat 19.00’da Özdemir Düğün Salonu’nda devam edecek.