Darıca’da Güvenli Ulaşım İçin Asfalt Ve Parke Seferberliği

Darıca Belediyesi, vatandaşların hayatını kolaylaştırmak ve bozuk yol kalmaması için başlattığı asfalt yama ve parke seferberliğini hummalı bir şekilde sürdürüyor. Darıca’nın 14 mahallesinde belirlenen plan doğrultusunda çalışma yapan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, bir yandan asfalt yama çalışmalarını sürdürürken bir yandan da parke ve bordür çalışmaları yapıyor.

HER ŞEY KONFORLU ULAŞIM İÇİN

Göreve geldikleri günden itibaren vatandaşların hayatını kolaylaştırmayı esas aldıklarını belirten ve bu kapsamda Darıcalıların daha güvenli ve konforlu bir ulaşımı için çalışmaları sürdürdüklerini ifade eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da zaman zaman çalışmaları ziyaret ederek ekiplerden bilgi alıyor. Darıca’nın tamamında bozuk yol kalmaması için ekiplere talimat veren Başkan Muzaffer Bıyık, “Kocaeli Büyükşehir Belediyemizle birlikte ilçemizin tamamında büyük bir altyapı hamlesi geçekleştiriyoruz. Bu nedenle yapılan kazı çalışmaları nedeniyle yollarımız bozuluyor. Ama gerek Büyükşehir belediyemiz gerekse de biz Darıca Belediyesi olarak bozulan yolların hızlı bir şekilde onarılması için çalışıyoruz. İlçemizde bozuk yol kalmaması için canla başla çalışıyoruz” dedi.