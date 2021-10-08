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Darıca’da kültür sanat etkinlikleri yeniden başlıyor

Darıca’da koronavirüs tedbirleri kapsamında ara verilen kültür sanat etkinlikleri yeniden başlıyor. Darıca Belediyesi Ekim ayı kültür sanat takvimi açıklanırken tiyatrodan söyleşiye birçok etkinlik, pandemi tedbirleri kapsamında sanatseverlerle buluşacak.

Darıca'da kültür sanat etkinlikleri yeniden başlıyor

08 Ekim 2021 Cuma 10:41

Darıca Belediyesi Adnan Menderes Kültür Merkezi Ekim ayı kültür sanat etkinlikleri takvimi yayınlandı. Genç yaşlı 7’den 70’e herkese hitap edecek programların yer aldığı etkinlikler Darıcalılara keyifli anlar yaşatacak. 9 Ekim Cumartesi günü çocuk tiyatrosu ile perdelerini açacak olan Adnan Menderes Kültür Merkezi, birbirinden güzel programlara sahne olacak.

HERKESE HİTAP EDECEK PROGRAMLAR

9 Ekim Cumartesi günü saat 14.00’da Mikrop Avcısı adlı çocuk tiyatrosu sahnelenecek. 15 Ekim 2021 Cuma günü ise sevilen isim Dursun Ali Erzincanlı Darıcalılarla söyleşi programında buluşacak. Saat 19.30’da başlayacak Mevlid özel programında Dursun Ali Erzincanlı Peygamberimiz ve Vefa Toplumu adlı söyleşi gerçekleştirecek. 16 Ekim Cumartesi günü Şaşkın Korsan adlı çocuk tiyatrosu ise saat 13.00 ve saat 15.00 olmak üzere iki seans ile tiyatro severlerle buluşacak. Yine 16 Ekim Cumartesi günü saat 19.30’da Huzur Apartmanı adlı yetişkin tiyatrosu sahnelenecek. 23 Ekim Cumartesi günü saat 19.30’da Ömer Akbaba ile Gülüşmek Üzere adlı stand up gösterisi Darıcalılara eğlenceli anlar yaşatacak. 26 Ekim Salı günü saat 13.30’da ise Başarı Artırmada Yeni Metodlar adlı söyleşi programı izleyicilerle buluşacak. 30 Ekim Salı günü saat 19.30’da sahnelenecek Senin Annen Bir Melekti Yavrum adlı yetişkin tiyatrosunun ardından 31 Ekim Pazar günü saat 13.00’da sahnelenecek Kraliçe Maya adlı çocuk tiyatrosu ile Ekim ayı etkinlik takvimi sona erecek.

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