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Darıca’da parklar çocuklar için güvenli hale getiriliyor

Darıca Belediyesi, çocukların parklarda daha güvenli ortamda oynayıp vakit geçirebilmesi için ilçe genelindeki parklarda bakım onarım çalışması gerçekleştiriyor. Parklarda zeminlere kauçuk döşenirken bozulan salıncaklar ve oyun grupları da titizlikle değiştiriliyor.

Darıca'da parklar çocuklar için güvenli hale getiriliyor

12 Ekim 2021 Salı 14:58

Darıca Belediyesi, parklarda güvenlik tedbirlerini arttırmak amacıyla çocuk oyun alanlarında ve parklarda detaylı bir şekilde bakım onarım çalışması gerçekleştiriyor. Çocukların güvenli ve sağlıklı bir şekilde oyun oynamaları için oyun alanlarının zemini kauçuk ile kaplanırken bir yandan da parklardaki oyun grupları ve salıncaklar titizlikle elden geçiriliyor. 

ÇOCUKLARIMIZIN SAĞLIĞI HER ŞEYDEN ÖNEMLİ

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerine bütün parkların titizlikle elden geçirilmesi talimatı veren Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, çocuklarımızın sağlığının her şeyden önemli olduğunu vurgulayarak “Ailelerin çocuklarıyla birlikte vakit geçirdiği parkların temizliği ekiplerimiz tarafından düzenli olarak gerçekleştirilirken onların sağlığı ve huzuru için de ne gerekiyorsa en ince ayrıntısına kadar düşünüyoruz. Çocuklarımızın sağlığı her şeyden önce gelir. Bu doğrultuda ailelerin yavrularını gönül rahatlığıyla parka getirebilmesi için bütün parklarımızı elden geçiriyoruz. Zemin kaplama çalışmalarının yanı sıra bozulan oyun gruplarını da değiştiriyoruz. Çocuklarımızın daha güvenli, daha temiz ve daha konforlu parklarda gönüllerinde eğlenebilmeleri için çalışıyoruz” dedi.


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