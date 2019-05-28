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Darıca'da Ramazan Denetimleri Sürüyor

Darıca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Ekipleri, semt pazarlarında denetimi sürdürüyor.

Darıca'da Ramazan Denetimleri Sürüyor

28 Mayıs 2019 Salı 10:36

Darıca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Ekipleri, ramazan ayı boyunca ilçede kurulan semt pazarlarında denetimlerini sürdürürken, bayram öncesi vatandaşların daha sağlıklı ve kaliteli hizmet alabilmeleri amacıyla hijyen koşulları, etiket fiyatları ve çalışanların kılık kıyafetinin yanı sıra terazilerin doğruluğu gibi denetimlere devam ediyor.

Darıca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, özellikle yaklaşan ramazan bayramı öncesi denetimlerin arttığını belirtirken, halk sağlığı açısından büyük önem taşıyan semt pazarları denetimlerinde genel olarak satıcıların kurallara uyduğu ancak bazı pazar yerlerinde tespit edilen küçük aksaklıklar dolayısıyla uyarılar yapılarak gerekli cezai müeyyidelerin uygulandığı ifade edildi. Bundan sonra da bu tür denetlemelerin periyodik olarak devam edeceğini belirten yetkililer, vatandaşların gönül rahatlığı içinde semt pazarlarından alışveriş yapabileceklerini ve eksiklik gördükleri noktalarda Zabıta Müdürlüğü’ne telefon ve internet yoluyla bilgi vermelerini istediler.

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