Darıca’da Seçimler Üzerine

31 Mart 2019’da yapılacak yerel seçimlere İlçelerimizi değerlendirmeye Darıca ile devam ediyoruz. Darıca bir Turizm şehri. Sahil bandının dillere destan güzelliği, konaklama imkanları ve tarihi geçmişiyle bölgeniz cazibe merkezi olan Darıca’da her seçim bir başka heyecan yaşanıyor. 200 Bin nüfusa sahip darıca her geçen gün büyümekte, ancak Demiryolu ve sahil arasına sıkıştığı için en büyük dezavantajı genişleme alanının olmaması. Darıca siyaseti de bir başkadır. Yüzölçümü olarak küçük olması ve tüm hayatın belirli bir noktaya sıkışması nedeniyle Darıca’da siyaset, Gebze ve İzmit gibi gün yüzüne çıkmasa da sessiz ve derinden yürütülür.

Darıca’yı 25 yıldır tıpkı Gebze gibi Milli Görüş geleneğinden Siyasi partiler ve Başkanlar yönetmekte. 10 Yıl Başkanlık yapan İbrahim Pehlivan’ın ardından 15 yıldır Şükrü Karabacak yönetiyor. Başkan Karabacak, 12 İlçe ve Büyükşehir’i değerlendirdiğimizde sayın İbrahim Karaosmanoğlu ve Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş ile birlikte 3 dönemlik 3 isimden birisi. Kocaeli’de en uzun Belediye başkanlığı yapan isimlerden birisi olan sayın Karabacak, Darıca tarihinin de en uzun süre Başkanlık yapan ismi. Karabacak’ın karşısında bu seçimlerde 12 Aday adayı yer aldı. Darıca’da rekabet tıpkı Gebze gibi üst düzeyde. İlçe Başkanı Muzaffer Bıyık’ın da adaylık hazırlığı yaptığını düşündüğümüzde rekabet had safhada. Üstelik Başkan Şükrü Karabacak’ın Üçüncü dönemini yaşıyor olması ve Cumhurbaşkanı sayın Erdoğan’ın Üç dönemlik Başkanlarla ilgili açıklaması Darıca’da bir değişim yaşanacağına işaret. Fakat Mevcut Başkan Şükrü Karabacak’ın yapılan anketlerde oyunun yüksek çıkması, insanlarla olan gönül bağı ve ilk döneminin Belde Belediye başkanlığı olması nedeniyle yeniden aday gösterilmesi kimseyi şaşırtmaz.

MUHALEFET HIZLI BAŞLADI

Darıca’da ilk seçim startını veren ise CHP oldu. CHP Genel merkezi ve Parti Meclisi geçtiğimiz hafta eski ilçe Başkanı Yakup Törk’ün belediye başkan adaylığını kamuoyuna açıkladı. Resmi açıklamanın ardından Yakup bey sahaya indi ve çalışmalarına hızlı başladı. gözlemlediğimiz kadarıyla Yakup Törk, parti örgütlerini diri tutmayı, mutlak bir zafere başta yol arkadaşları olmak üzere tüm partilileri inandırmaya çalışıyor. Yakup Törk, Darıca’da CHP’nin eksik kalan yanını tamamlamaya çalışıyor, sürekli vatandaşlarla iç içe olarak seçim çalışmasını yürüyor. En son 1989 seçimlerinde SHP rüzgarıyla Darıca’yı Zihni Topçu Başkanlığı’nda kazanan sosyal demokratlar, ilk kez bir seçimde Darıca için bu kadar iddialı açıklamalar yapıyor. CHP, Darıca’da başarılı olur mu bilemeyiz ancak sahaya erken inerek doğru bir hamle yaptılar diyebiliriz. MHP’de ise aday belirleme çalışmaları devam ediyor. şu ana kadar birkaç isim Başkanlık için adaylık başvurusunda bulundu, anacak genel merkez tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Cumhur İttifakı’nın yerel seçimlerde ittifak yapabileceğine dair yeni açıklamalar da düşünüldüğünde, MHP’nin beklemede olduğunu ifade edebiliriz.

Evet Darıca’da bugün gelinen tabloyu değerlendirmeye çalıştık. Tüm tahminleri yaparken aklımızdan çıkarmamız gereken en önemli unsur demografik yapı. Darıca’nın kırsalı, sahili ve merkezi çok farklı yapılardan oluşuyor. Kozmopolit yapı da sonucu ufak nüanslar belirleyecektir. Siz de Darıca yerel seçimleriyle ilgili görüşlerinzi www.gebzegazetesi.com da başlattığımız tartışma platformu üzerinden bizlere paylaşabilirsiniz.

SONBAHAR VE IRMAKLARIMIZ

Irmak ve Nehirlerimizin Kıymetini bilelim…Kaynaklarından su içip kültür tarihimize yolculuk yapalım. Dört mevsim ırmaklarımızın manzarasını seyredelim…Su hayattır. Candır, vatandır, Medeniyettir, Kültürdür. Anadolu’nun en büyük zenginlik kaynağıdır.

Irmak ve nehirlerden sadece su akmaz. Fırat’dan Sakarya’ya, Dicle’den Meriç’e, Aras’dan Çoruh’a, Kızılırmak’tan Seyhan’a Büyük Menderes’ten Ceyhan’a, büyüklü küçüklü binlerce ırmak, Nehir, Çay ve dereden Binlerce yıllık Anadolu tarihide akar.

Yurtiçi ve Yurtdışındaki Irmaklar beni hep etkilemiş. Irmakların doğduğu karlı dağlara çıkıp, Irmakların kaynaklarından su içmek, Irmakları takip edip kenarında yürürken nazlı nazlı akan ırmakla dertleşip konuşmak…

Denize döküldüğü yerde ırmakla denizin vuslatının doyumsuz güzelliğini belgeselini çekmek beni hep heyecanlandırdı.

Anadolu’nun zenginlik kaynağı Türkiye’nin Hayat damarı ırmak ve nehirlerimiz her geçen gün yok oluyor çevre katliamı. Hidro elektrik santralleri Hayat damarımız ve tarihimizin canlı şahidi Irmak ve derelerimizi yok etmesine seyirci kaldık.