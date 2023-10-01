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Darıca’da sel olmaması için mazgallar temizleniyor

Darıca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, şiddetli yağışlarda meydana gelebilecek tıkanma, su birikintisi ve baskınlarına sebebiyet vermemek için ilçedeki tüm mazgalları temizliyor.

Darıca'da sel olmaması için mazgallar temizleniyor

01 Ekim 2023 Pazar 13:19

Darıca Belediyesi, meteorolojinin yağış uyarısı yapmasının ardından harekete geçerek olası sel baskınlarının önüne geçmek amacıyla ilçe genelindeki mazgallarda tek tek temizlik çalışması başlattı. Özellikle sonbahar mevsimi olması nedeniyle dökülen ağaç yapraklarının da mazgalları tıkamasının önüne geçme isteyen ekipler mazgallarda biriken tüm atıkları temizleyerek olumsuzlukların önüne geçiyor.

YAĞIŞ BOYUNCA TEYAKKKUZ SÜRECEK

Darıca Belediyesi’nden yapılan açıklamada vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için yağış boyunca teyakkuzda olacakları belirtilerek “Ekiplerimiz meydana gelebilecek ani aşırı yağışlara karşı mazgal ve yağmursuyu hatlarında geniş çaplı çalışmaya başladı. Mazgal demirleri kaldırılarak içerisinde biriken ve su baskınlarına neden olabilecek artıkları topluyorlar. Yapılan çalışmalar ile yaşanabilecek su baskınlarının önüne geçilmiş olacak. Yapılan mazgal temizliklerinin, yağış sonrası yollarda su birikimine ve taşkınlara sebebiyet vermemesi için çalışmalarımızı düzenli olarak sürdüreceğiz” denildi.

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