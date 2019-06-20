Darıca'da Yeni Görevlendirmeler

Darıca Belediyesi’nde daha önce başkan yardımcıları olarak Abdullatif Özkan ve Cüneyet Şentürk belirlenmişti. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın imzasıyla müdürlüklerde yeni görevlendirmeler de belli oldu. Belediyenin yeni görevlendirme listesi şu şekilde oluştu:
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü: Yüksel Araz
Yazı İşleri Müdürü: Abdullah Oruç
Temizlik İşleri Müdürvekili: İbrahim Gündoğdu
Muhtarlık İşleri Müdürü: Hüseyin Candemir
Kültür ve Sosyal İşler Müdürvekili: Özhan Özyakışır
Yapı Kontrol Müdürvekili: Ahmet Karayılan
Mezarlıklar Müdürü: Bekir Güven