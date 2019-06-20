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Darıca'da Yeni Görevlendirmeler

Darıca Belediyesi’nde yeni görevlendirmeler belli oldu.

Darıca'da Yeni Görevlendirmeler

20 Haziran 2019 Perşembe 15:43

Darıca Belediyesi’nde daha önce başkan yardımcıları olarak Abdullatif Özkan ve Cüneyet Şentürk belirlenmişti. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın imzasıyla müdürlüklerde yeni görevlendirmeler de belli oldu. Belediyenin yeni görevlendirme listesi şu şekilde oluştu:

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü: Yüksel Araz

Yazı İşleri Müdürü: Abdullah Oruç

Temizlik İşleri Müdürvekili: İbrahim Gündoğdu

Muhtarlık İşleri Müdürü: Hüseyin Candemir

Kültür ve Sosyal İşler Müdürvekili: Özhan Özyakışır

Yapı Kontrol Müdürvekili: Ahmet Karayılan

Mezarlıklar Müdürü: Bekir Güven

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