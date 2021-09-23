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Darıca’da zabıta ekipleri okul kantinlerini denetledi

Darıca Belediyesi, yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla ilçedeki okul kantinlerini denetlemeye başladı. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin yiyecek ve içecek ihtiyaçlarını karşıladığı kantinlerin sağlık ve hijyen koşullarına uygunluğunu denetledi.

Darıca'da zabıta ekipleri okul kantinlerini denetledi

23 Eylül 2021 Perşembe 17:42

Darıca Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, ilçede eğitim veren okulların kantinlerine yönelik denetim yaptı. Kontrollerde kantinlerin çalıştırma ruhsatları kontrol edilirken, gıda maddelerinin sağlık koşullarını uygunluğu ve ürünlerin ambalajlarındaki son kullanma tarihleri incelendi. Ekipler uyulması gereken kurallar hakkında kantin yöneticileri ile çalışanları bilgilendirdi. Kovid-19 salgınına yönelik alınan önlemler de kontrol edildi. Darıca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, yaptığı açıklamada, okul kantinlerindeki denetimlerin titizlikle yapıldığını söyledi. Denetimlerin Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın talimatları doğrultusunda devam edeceği belirtilirken açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Öğrencilerimizin sağlığı belediyemizin her zaman önceliği olmuştur. Onlar eğitimlerine devam ederken bizler de beslenme ihtiyaçlarını gördükleri okul kantinlerinde gereken denetimleri büyük bir titizlikle yapıyoruz. Okul kantinlerinin yönetmeliğe uygun şekilde faaliyetlerinin devam edip etmediğine dair incelemelerimiz geniş kapsamlı bir şekilde sürdürüyoruz. İş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı, kantin ve personelin genel hijyen durumu, Tarım ve Orman Bakanlığı onayı, üretim izinlerinin olup olmadığı ve kullanılan gıdaların muhafaza koşullarına uygunluğu konularında denetim yapıyoruz. Belediye başkanımızın talimatıyla biz denetimlerimizi sıklaştırdık. Velilerimizin içi rahat olsun."

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