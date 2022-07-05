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DARICALILAR SANAT SENİNLE SOKAKTA ETKİNLİĞİNDE BULUŞUYOR

Darıca hafta sonu müziğe doydu

DARICALILAR SANAT SENİNLE SOKAKTA ETKİNLİĞİNDE BULUŞUYOR

05 Temmuz 2022 Salı 01:36

Darıca Belediyesi’nin sıcak yaz akşamlarını vatandaşların sanat ve eğlence eşliğinde geçirmeleri için geçtiğimiz yıl hayata geçirdiği ‘Sanat Seninle Sokakta’ ekinlikleri yeniden başladı. Hafta sonu Millet Bahçesi ve Balyanoz Koyu’nda gerçekleşen etkinlikte Darıcalılar müziğe adeta doyarken unutulmaz anlar yaşadılar.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın talimatıyla ilçedeki kültür sanat alanındaki eksikliği gidermek amacıyla hayata geçirilen İskoliye Sanat Akademisi’nde eğitim gören kursiyerler hünerlerini “Sanat Seninle Sokakta” etkinliğinde sahnelemeye devam ediyor. Gitar, ney, bağlama, piyano gibi 9 farklı branşta eğitim gören gençlerden oluşan koro, hafta sonu iki gün Millet Bahçesi ve Balyanoz Koyu’nda Darıcalılara müzik ziyafeti yaşattılar. Vatandaşların ve ailelerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte gençlerin sahne performansı izleyenlerden tam not alırken vatandaşlar da şarkılara eşlik ederek gönüllerince eğlendiler.

KÜLTÜR SANATI MAHALLELERE TAŞIYACAĞIZ

Darıcanın gençlerinin sahne deneyimi yaşamasını önemsediklerini kaydeden ve kültür sanatı mahallelere yaymak istediklerini ifade eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Yaz akşamlarını vatandaşlarımızın daha eğlenceli ve keyifli geçirmeleri amacıyla bizim çocuklar diye adlandırdığımız kursiyerlerimizle güzel etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Darıca’nın kültür sanat şehri olması adına çalışmalarımız sürüyor. Bu amaçla faaliyete geçirdiğimiz İskoliye Sanat Akademisi’nde eğitim gören kursiyerlerimizle kültür sanat ve eğlenceyi mahallelere de taşıyacağız. Her mahallede bu tür organizasyonlar yaparak vatandaşlarımıza keyifli ve sanat dolu bir yaz yaşatmak için çalışacağız” diye konuştu.

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