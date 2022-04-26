DEDEM ERMENİ MEZALİMİNDE ŞEHİT OLDU

"Birinci dünya harbinde Ermeni mezalimine bir çok insanımız ve askerimiz kurban gitti. Onlardan birisi de babamın babası Dedem İbrahim Kahraman’dı. 1914 ün sonlarında Giresun’un Şebinkarahisar ilçesinde isyan eden Ermeniler Şebinkarahisar’ı ele geçirirler. Asker olarak Şebinkarahisar’ı kurtarmaya giden dedem Ermeniler tarafından su kuyularına atılan zehirlerle askerler zehirlenir, sonra da tedavi gördükleri hastane yakılarak şehit edilirler. Dedem gibi yüzlerce Mehmetçik Şebinkarahisar’da Ermeniler tarafından şehit edilmiştir."



Askeri tarih arşivlerinde 480 asker ve sivilin Giresun un Şebinkarahisar ilçesinde Ermeniler tarafından öldürüldüğünü yazmasına rağmen bu konuda hiç bir şey yapılmamış. Tam tersine Ermenilerle ilgili çekilen Kervan 1915 filmi nin önemli kısmı Şebinkarahisar’da çekilmiştir.



Birinci dünya harbinde Kafkas cephesinin en önemli ikmal yolu olan Şebinkarahisardaki Ermeni isyan işgal ve mezalimi İle ilgili Gebze Gazetesinde yazdığım yazıları sizlerle paylaşmak istiyoruz.