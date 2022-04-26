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DEDEM ERMENİ MEZALİMİNDE ŞEHİT OLDU

24 Nisan sözde Ermeni Soykırımı yalanıyla dünya bir kez daha meşgul ediliyor. Türkiye köşeye sıkıştırılırken Getçek soykırım ve vahşeti Ermenilerin yaptığı bilinmiyor

DEDEM ERMENİ MEZALİMİNDE ŞEHİT OLDU

26 Nisan 2022 Salı 10:58

"Birinci dünya harbinde Ermeni mezalimine bir çok insanımız ve askerimiz kurban gitti. Onlardan birisi de babamın babası Dedem İbrahim Kahraman’dı. 1914 ün sonlarında Giresun’un Şebinkarahisar ilçesinde isyan eden Ermeniler Şebinkarahisar’ı ele geçirirler. Asker olarak Şebinkarahisar’ı kurtarmaya giden dedem Ermeniler tarafından su kuyularına atılan zehirlerle askerler zehirlenir, sonra da tedavi gördükleri hastane yakılarak şehit edilirler. Dedem gibi yüzlerce Mehmetçik Şebinkarahisar’da Ermeniler tarafından şehit edilmiştir."
Askeri tarih arşivlerinde 480 asker ve sivilin Giresun un Şebinkarahisar ilçesinde Ermeniler tarafından öldürüldüğünü yazmasına rağmen bu konuda hiç bir şey yapılmamış. Tam tersine Ermenilerle ilgili çekilen Kervan 1915 filmi nin önemli kısmı Şebinkarahisar’da çekilmiştir.
Birinci dünya harbinde Kafkas cephesinin en önemli ikmal yolu olan Şebinkarahisardaki Ermeni isyan işgal ve mezalimi İle ilgili Gebze Gazetesinde yazdığım yazıları sizlerle paylaşmak istiyoruz.
Evet Şebinkarahisar’da yaşanan ermeni isyanı ve vahşetinden kaç Giresunlunun haberi vardır
Amerika’da en çok Giresunlular yaşamakta bu konuda neden bir lobi faaliyeti yapmazlar. ABD de yaşayan Giresunlulara tarihi görev düşüyor
Türkiye’de çok etkin STK Lara sahip olan Şebinkarahisar dernekleri neden konuya ilgi göstermezler. Giresun kamuoyu harekete geçmeli ve Şebinkarahisar’da yaşanan Ermeni vahşetini gün ortaya çıkarıp gelecek besle tarih bilinci vermelidir.
Anadolu’dan Ermenistan’a Devri Alem
Bir çok dünya devleti ve özellikle batı dünyası, dost ve müttefik diye baktığımız devletler sözde ermeni soykırım yalanını tanımak adına çaba sarf ediyor. Ermenistan yanı başımızda bir küçük devlet. Biz Devri Alem ekibi olarak 2011 yılında Gürcistan üzerinden Ermenistan’a gidip bir yazı kaleme almış Ermenistan’da neler olup bittiğini belgeselleştirmiştik.
Anadolu dan Ermenistan’a Devri Alem gezi notları yazım sizlerle paylaşıyoruz
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