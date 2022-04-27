DEDEM ERMENİ MEZALİMİNDE ŞEHİT OLDU

Gebze gazetesi www.gebzegazetesi.com ve gazete Gebze de belgeselcinin not defteri köşesinde 27 nisan 2022 tarihinde yayınlanan makalemiz

https://www.gazetegebze.com.tr/.../dedem-ermeni...



24 Nisan sözde Ermeni Soykırımı yalanıyla dünya bir kez daha meşgul ediliyor. Türkiye köşeye sıkıştırılırken Gerçek soykırım ve vahşeti Ermenilerin yaptığı bilinmiyor.Birinci dünya harbinde Ermeni mezalimine bir çok insanımız ve askerimiz kurban gitti. Onlardan birisi de babamın babası Dedem İbrahim Kahraman’dı. 1914 ün sonlarında Giresun’un Şebinkarahisar ilçesinde isyan eden Ermeniler Şebinkarahisar’ı ele geçirirler. Asker olarak Şebinkarahisar’ı kurtarmaya giden dedem Ermeniler tarafından su kuyularına atılan zehirlerle askerler zehirlenir, sonra da tedavi gördükleri hastane yakılarak şehit edilirler. Dedem gibi yüzlerce Mehmetçik Şebinkarahisar’da Ermeniler tarafından şehit edilmiştir.Askeri tarih arşivlerinde 480 asker ve sivilin Giresun un Şebinkarahisar ilçesinde Ermeniler tarafından öldürüldüğünü yazmasına rağmen bu konuda hiç bir şey yapılmamış. Tam tersine Ermenilerle ilgili çekilen Kervan 1915 filmi nin önemli kısmı Şebinkarahisar’da çekilmiştir.Birinci dünya harbinde Kafkas cephesinin en önemli ikmal yolu olan şebinkarahisardaki Ermeni isyan işgal ve mezalimi İle ilgili Gebze Gazetesin de yazdığım yazıları sizlerle paylaşmak istiyorum



Evet Şebinkarahisar’da yaşanan ermeni isyanı ve vahşetinden kaç Giresunlunun haberi vardır.Amerika’da en çok Giresunlular yaşamakta bu konuda neden bir lobi faaliyeti yapmazlar. ABD de yaşayan Giresunlulara tarihi görev düşüyor

http://www.gebzegazetesi.com/m/?id=37990

Türkiye’de çok etkin STK Lara sahip olan Şebinkarahisar dernekleri neden konuya ilgi göstermezler. Giresun kamuoyu harekete geçmeli ve Şebinkarahisar’da yaşanan Ermeni vahşetini gün ortaya çıkarıp gelecek nesle tarih bilinci verilmeli.



Anadolu’dan Ermenistan’a Devri Alem



Birçok dünya devleti ve özellikle batı dünyası, dost ve müttefik diye baktığımız devletler sözde ermeni soykırım yalanını tanımak adına çaba sarf ediyor. Ermenistan yanı başımızda bir küçük devlet. Biz Devri Alem ekibi olarak 2011 yılında Gürcistan üzerinden Ermenistan’a gidip bir yazı kaleme almış Ermenistan’da neler olup bittiğini belgeselleştirmiştik. Anadolu dan Ermenistan’a Devri Alem gezi notları yazım sizlerle paylaşıyorum

https://belgeselciismailkahraman.wordpress.com/.../anado.../

https://belgeselciismailkahraman.wordpress.com/2020/10/



Ermeni Meselesi ve Tarihi Gerçekler



Her yıl nisan ve Mayıs aylarında sözde Ermeni soykırım yalanı gündeme gelir.Türkiye köşeye sıkıştırılmaya çalışılır aslında asil zulüm ve soykırıma uğrayanlar Türklerdir bu haklı davamızı bile maalesef Hiç kimseye Anlatamayız gençlerimiz bile dedelerinin Ermenilerden çektiklerini bilmez.Sözde Ermeni soykırım yalanı ile ilgili daha önce Gebze Gazetesin de yazdığım yazıyı sizlerle paylaşmak istiyorum

http://www.gebzegazetesi.com/ermeni-meselesi-ve-tarihi...



Ermeniler Türkleri Katletti



24 Nisan sözde Ermeni Soykırımı yalanıyla dünya bir kez daha meşgul ediliyor. Bir çok dünya devleti ve özellikle batı dünyası, dost ve müttefik diye baktığımız devletler sözde ermeni soykırım yalanını tanımak adına çaba sarf ediyor. Ermenistan yanı başımızda bir küçük devlet. Biz Devri Alem

ekibi olarak 2011 yılında Gürcistan üzerinden Ermenistan’a gidip bir yazı kaleme almış Ermenistan’da neler olup bittiğini belgeselleştirmiştik.



Anadolu’da Ermeni Vahşeti



1915 yılında Osmanlı’nın en karanlık ve en sıkıntılı dönemi olan 1. Dünya harbinde Rusların kandırdığı Ermeniler Osmanlıyı arkadan vurmuş ve çok büyük mezalimler yaşanmıştı. Yüzbinlerce Türk ve Müslüman Ermenilerce Anadolu’nun çok yerinde katledilmişlerdi. Uzağa gitmeye gerek yok bugün Kocaeli ve ilçeleriyle ilgili araştırmalar yaptığımızda karşımıza gerçekten korkunç manzaralar çıkıyor.



KOCAELİ’DE ERMENİ ZULMÜ