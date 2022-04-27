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DEDEM ERMENİ MEZALİMİNDE ŞEHİT OLDU

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem TV program yapımcısı İsmail Kahraman'ın bugünkü makalesini sizlere sunuyoruz.

DEDEM ERMENİ MEZALİMİNDE ŞEHİT OLDU

27 Nisan 2022 Çarşamba 11:44

 Gebze gazetesi www.gebzegazetesi.com ve gazete Gebze de belgeselcinin not defteri köşesinde 27 nisan 2022 tarihinde yayınlanan makalemiz
https://www.gazetegebze.com.tr/.../dedem-ermeni...

24 Nisan sözde Ermeni Soykırımı yalanıyla dünya bir kez daha meşgul ediliyor. Türkiye köşeye sıkıştırılırken  Gerçek  soykırım ve vahşeti Ermenilerin yaptığı bilinmiyor.Birinci dünya harbinde Ermeni mezalimine bir çok insanımız  ve askerimiz kurban gitti. Onlardan birisi de babamın babası Dedem İbrahim Kahraman’dı. 1914 ün sonlarında Giresun’un Şebinkarahisar ilçesinde isyan eden Ermeniler Şebinkarahisar’ı ele geçirirler. Asker olarak Şebinkarahisar’ı kurtarmaya giden dedem Ermeniler tarafından su kuyularına atılan zehirlerle askerler zehirlenir, sonra da tedavi gördükleri hastane yakılarak şehit edilirler. Dedem gibi yüzlerce Mehmetçik Şebinkarahisar’da Ermeniler tarafından şehit edilmiştir.Askeri tarih arşivlerinde 480 asker ve sivilin Giresun un Şebinkarahisar  ilçesinde  Ermeniler  tarafından öldürüldüğünü yazmasına rağmen bu konuda hiç bir şey yapılmamış. Tam tersine Ermenilerle ilgili çekilen Kervan  1915 filmi nin önemli kısmı Şebinkarahisar’da çekilmiştir.Birinci dünya harbinde  Kafkas cephesinin en önemli ikmal yolu olan şebinkarahisardaki Ermeni  isyan işgal ve mezalimi  İle ilgili  Gebze Gazetesin de yazdığım yazıları sizlerle paylaşmak istiyorum

Evet Şebinkarahisar’da yaşanan ermeni isyanı ve vahşetinden kaç Giresunlunun haberi vardır.Amerika’da en çok Giresunlular yaşamakta  bu konuda neden  bir lobi faaliyeti yapmazlar.  ABD de yaşayan Giresunlulara tarihi görev düşüyor
http://www.gebzegazetesi.com/m/?id=37990
Türkiye’de çok etkin  STK  Lara sahip olan Şebinkarahisar dernekleri neden konuya ilgi göstermezler. Giresun kamuoyu harekete  geçmeli  ve  Şebinkarahisar’da yaşanan  Ermeni vahşetini gün  ortaya çıkarıp gelecek nesle tarih bilinci verilmeli.

Anadolu’dan Ermenistan’a Devri Alem

Birçok dünya devleti ve özellikle batı dünyası, dost ve müttefik diye baktığımız devletler sözde ermeni soykırım yalanını tanımak adına çaba sarf ediyor. Ermenistan yanı başımızda bir küçük devlet. Biz Devri Alem ekibi olarak 2011 yılında Gürcistan üzerinden Ermenistan’a gidip bir yazı kaleme almış Ermenistan’da neler olup bittiğini belgeselleştirmiştik. Anadolu dan Ermenistan’a Devri Alem  gezi notları  yazım  sizlerle paylaşıyorum
https://belgeselciismailkahraman.wordpress.com/.../anado.../
https://belgeselciismailkahraman.wordpress.com/2020/10/

Ermeni Meselesi ve Tarihi Gerçekler

Her yıl nisan ve Mayıs aylarında  sözde Ermeni  soykırım yalanı gündeme gelir.Türkiye köşeye sıkıştırılmaya çalışılır  aslında asil zulüm ve soykırıma uğrayanlar Türklerdir  bu haklı davamızı bile maalesef   Hiç kimseye Anlatamayız  gençlerimiz bile dedelerinin Ermenilerden çektiklerini bilmez.Sözde Ermeni soykırım yalanı  ile ilgili daha önce Gebze Gazetesin de yazdığım yazıyı sizlerle paylaşmak istiyorum
http://www.gebzegazetesi.com/ermeni-meselesi-ve-tarihi...

Ermeniler Türkleri Katletti

24 Nisan sözde Ermeni Soykırımı yalanıyla dünya bir kez daha meşgul ediliyor. Bir çok dünya devleti ve özellikle batı dünyası, dost ve müttefik diye baktığımız devletler sözde ermeni soykırım yalanını tanımak adına çaba sarf ediyor. Ermenistan yanı başımızda bir küçük devlet. Biz Devri Alem
ekibi olarak 2011 yılında Gürcistan üzerinden Ermenistan’a gidip bir yazı kaleme almış Ermenistan’da neler olup bittiğini belgeselleştirmiştik.

Anadolu’da Ermeni Vahşeti

1915 yılında Osmanlı’nın en karanlık ve en sıkıntılı dönemi olan 1. Dünya harbinde Rusların kandırdığı Ermeniler Osmanlıyı arkadan vurmuş ve çok büyük mezalimler yaşanmıştı. Yüzbinlerce Türk ve Müslüman Ermenilerce Anadolu’nun çok yerinde katledilmişlerdi. Uzağa gitmeye gerek yok bugün Kocaeli ve ilçeleriyle ilgili araştırmalar yaptığımızda karşımıza gerçekten korkunç manzaralar çıkıyor.

KOCAELİ’DE ERMENİ ZULMÜ

İzmit merkezde bir gecede 300 Müslüman Türk vatandaşı Ermeni ve Rumlarca katledilmişti. Gölcük ve Karamürsel’de binlerce savunmasız masum kadın ve çocuk Ermeni ve Rum çetelerinin mezalimine kurban gitmişti. Acaba kaç Kocaelili bölgedeki Ermeni ve Rum vahşetini biliyor araştırıyor? Belki en son gideceğim ülke idi Ermenistan. Çünkü Ermenistan ile ilgili bir çok yazı kaleme alıp TV programı çekmiştim. Sadece ben değil, Anadolu insanı Ermenilerden çok çekmişti.  1914’de asker olan dedem İbrahim Kahraman(Kandazoğlu) Giresun iline bağlı  Şebinkarahisar ilçesi’nin ermeni işgalinde şehit  olmuştu. Dedemin burada bir çok askerle Şebinkarahisar’ı Ermeni işgalinden kurtardıktan sonra Suşehri yakınlarından önce Ermeniler tarafından içecekleri su kaynaklarına  zehir katılmasıyla zehirlenir, ardından da kaldırıldığı hastane Ermeniler tarafından yakıldığı için dedemle birlikte  bir çok Mehmetçik şehit olmuştu. Ermenistan’a giderken dedemin kemiklerini sızlatmak istemiyordum. Akşamın geç vakti olmasına rağmen Suşehri garipler (Şehitler) mezarlığında durarak dedemin ruhuna Fatiha okuduktan sonra Ermenistan yollarına düştüm. Erzurum’a geldiğinizde gecenin geç vakti olmuştu. Kaldığımız otelden sabah erken kalkıp, yeniden yollara düşüyoruz. Pasinler, Horasan, Sarıkamış’ı geçerken araçtan inip, Sarıkamış şehitleri anıtında Fatiha okuduk. Bu bölgeler çok büyük savaş ve mezalim yaşamıştı. 90 bin Mehmetçik bu bölgede karlar altında şehit olmuş, bir çok masum insan ermeni mezalimine kurban gitmişti. Bir insanlık görevi olarak onların ruhuna da Fatiha okumayı ihmal etmedik.Ermenistan Türkiye ilişkiler ine zaman düzelir diye aklımıza sorular geliyor. Karabağ sorunu çözülür mü yoksa yeniden savaş mı çıkar bilmiyoruz. Ama sonuç olarak bildiğim bir gerçek var sınır kapıları ne kadar kapalı olursa olsun Ermenistan ile resmi diplomatik ilişkimiz yoksa da 10 binlerce Ermeni kaçak olarak  Türkiye de çalışıyor, her gün onlarca tır ve bir çok iş adamı Gürcistan üzerinden Ermenistan’a giriş çıkış yapıyor.  Temennim Ermenistan Türkiye ilişkileri her iki ülkenin menfaatine düzelir, Karabağ sorunu çözülür. Bölge devletleri ve Türkiye’nin menfaati bundan geçiyor.Türk-Fransız ilişkileri’ nin  gergin olduğu bir  dönemde  Türk İşadamı’nın  Ermeni kilisesine  desteğini  belgesel görüntülerle ekranlara getirip,  Türkiye’nin  Ermenistan’a nasıl  iyi niyetle baktığını ortaya koyduk.Tarih den  düşmanlık değil dostluk çıkartılmalı. Tarih den ders ve ibret alınmalı.








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Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem TV program yapımcısı İsmail Kahraman'ın bugünkü makalesini sizlere sunuyoruz....

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