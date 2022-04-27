DEDEM ERMENİ MEZALİMİNDE ŞEHİT OLDU

24 Nisan sözde Ermeni Soykırımı yalanıyla dünya bir kez daha meşgul ediliyor. Türkiye köşeye sıkıştırılırken Gerçek soykırım ve vahşeti Ermenilerin yaptığı bilinmiyor.Birinci dünya harbinde Ermeni mezalimine bir çok insanımız ve askerimiz kurban gitti. Onlardan birisi de babamın babası Dedem İbrahim Kahraman’dı. 1914 ün sonlarında Giresun’un Şebinkarahisar ilçesinde isyan eden Ermeniler Şebinkarahisar’ı ele geçirirler. Asker olarak Şebinkarahisar’ı kurtarmaya giden dedem Ermeniler tarafından su kuyularına atılan zehirlerle askerler zehirlenir, sonra da tedavi gördükleri hastane yakılarak şehit edilirler. Dedem gibi yüzlerce Mehmetçik Şebinkarahisar’da Ermeniler tarafından şehit edilmiştir.Askeri tarih arşivlerinde 480 asker ve sivilin Giresun un Şebinkarahisar ilçesinde Ermeniler tarafından öldürüldüğünü yazmasına rağmen bu konuda hiç bir şey yapılmamış. Tam tersine Ermenilerle ilgili çekilen Kervan 1915 filmi nin önemli kısmı Şebinkarahisar’da çekilmiştir.Birinci dünya harbinde Kafkas cephesinin en önemli ikmal yolu olan şebinkarahisardaki Ermeni isyan işgal ve mezalimi İle ilgili Gebze Gazetesin de yazdığım yazıları sizlerle paylaşmak istiyorum
Evet Şebinkarahisar’da yaşanan ermeni isyanı ve vahşetinden kaç Giresunlunun haberi vardır.Amerika’da en çok Giresunlular yaşamakta bu konuda neden bir lobi faaliyeti yapmazlar. ABD de yaşayan Giresunlulara tarihi görev düşüyor
Anadolu’dan Ermenistan’a Devri Alem
Birçok dünya devleti ve özellikle batı dünyası, dost ve müttefik diye baktığımız devletler sözde ermeni soykırım yalanını tanımak adına çaba sarf ediyor. Ermenistan yanı başımızda bir küçük devlet. Biz Devri Alem ekibi olarak 2011 yılında Gürcistan üzerinden Ermenistan’a gidip bir yazı kaleme almış Ermenistan’da neler olup bittiğini belgeselleştirmiştik. Anadolu dan Ermenistan’a Devri Alem gezi notları yazım sizlerle paylaşıyorum
Ermeni Meselesi ve Tarihi Gerçekler
Her yıl nisan ve Mayıs aylarında sözde Ermeni soykırım yalanı gündeme gelir.Türkiye köşeye sıkıştırılmaya çalışılır aslında asil zulüm ve soykırıma uğrayanlar Türklerdir bu haklı davamızı bile maalesef Hiç kimseye Anlatamayız gençlerimiz bile dedelerinin Ermenilerden çektiklerini bilmez.Sözde Ermeni soykırım yalanı ile ilgili daha önce Gebze Gazetesin de yazdığım yazıyı sizlerle paylaşmak istiyorum
Ermeniler Türkleri Katletti
24 Nisan sözde Ermeni Soykırımı yalanıyla dünya bir kez daha meşgul ediliyor. Bir çok dünya devleti ve özellikle batı dünyası, dost ve müttefik diye baktığımız devletler sözde ermeni soykırım yalanını tanımak adına çaba sarf ediyor. Ermenistan yanı başımızda bir küçük devlet. Biz Devri Alem
ekibi olarak 2011 yılında Gürcistan üzerinden Ermenistan’a gidip bir yazı kaleme almış Ermenistan’da neler olup bittiğini belgeselleştirmiştik.
Anadolu’da Ermeni Vahşeti
1915 yılında Osmanlı’nın en karanlık ve en sıkıntılı dönemi olan 1. Dünya harbinde Rusların kandırdığı Ermeniler Osmanlıyı arkadan vurmuş ve çok büyük mezalimler yaşanmıştı. Yüzbinlerce Türk ve Müslüman Ermenilerce Anadolu’nun çok yerinde katledilmişlerdi. Uzağa gitmeye gerek yok bugün Kocaeli ve ilçeleriyle ilgili araştırmalar yaptığımızda karşımıza gerçekten korkunç manzaralar çıkıyor.
KOCAELİ’DE ERMENİ ZULMÜ
İzmit merkezde bir gecede 300 Müslüman Türk vatandaşı Ermeni ve Rumlarca katledilmişti. Gölcük ve Karamürsel’de binlerce savunmasız masum kadın ve çocuk Ermeni ve Rum çetelerinin mezalimine kurban gitmişti. Acaba kaç Kocaelili bölgedeki Ermeni ve Rum vahşetini biliyor araştırıyor? Belki en son gideceğim ülke idi Ermenistan. Çünkü Ermenistan ile ilgili bir çok yazı kaleme alıp TV programı çekmiştim. Sadece ben değil, Anadolu insanı Ermenilerden çok çekmişti. 1914’de asker olan dedem İbrahim Kahraman(Kandazoğlu) Giresun iline bağlı Şebinkarahisar ilçesi’nin ermeni işgalinde şehit olmuştu. Dedemin burada bir çok askerle Şebinkarahisar’ı Ermeni işgalinden kurtardıktan sonra Suşehri yakınlarından önce Ermeniler tarafından içecekleri su kaynaklarına zehir katılmasıyla zehirlenir, ardından da kaldırıldığı hastane Ermeniler tarafından yakıldığı için dedemle birlikte bir çok Mehmetçik şehit olmuştu. Ermenistan’a giderken dedemin kemiklerini sızlatmak istemiyordum. Akşamın geç vakti olmasına rağmen Suşehri garipler (Şehitler) mezarlığında durarak dedemin ruhuna Fatiha okuduktan sonra Ermenistan yollarına düştüm. Erzurum’a geldiğinizde gecenin geç vakti olmuştu. Kaldığımız otelden sabah erken kalkıp, yeniden yollara düşüyoruz. Pasinler, Horasan, Sarıkamış’ı geçerken araçtan inip, Sarıkamış şehitleri anıtında Fatiha okuduk. Bu bölgeler çok büyük savaş ve mezalim yaşamıştı. 90 bin Mehmetçik bu bölgede karlar altında şehit olmuş, bir çok masum insan ermeni mezalimine kurban gitmişti. Bir insanlık görevi olarak onların ruhuna da Fatiha okumayı ihmal etmedik.Ermenistan Türkiye ilişkiler ine zaman düzelir diye aklımıza sorular geliyor. Karabağ sorunu çözülür mü yoksa yeniden savaş mı çıkar bilmiyoruz. Ama sonuç olarak bildiğim bir gerçek var sınır kapıları ne kadar kapalı olursa olsun Ermenistan ile resmi diplomatik ilişkimiz yoksa da 10 binlerce Ermeni kaçak olarak Türkiye de çalışıyor, her gün onlarca tır ve bir çok iş adamı Gürcistan üzerinden Ermenistan’a giriş çıkış yapıyor. Temennim Ermenistan Türkiye ilişkileri her iki ülkenin menfaatine düzelir, Karabağ sorunu çözülür. Bölge devletleri ve Türkiye’nin menfaati bundan geçiyor.Türk-Fransız ilişkileri’ nin gergin olduğu bir dönemde Türk İşadamı’nın Ermeni kilisesine desteğini belgesel görüntülerle ekranlara getirip, Türkiye’nin Ermenistan’a nasıl iyi niyetle baktığını ortaya koyduk.Tarih den düşmanlık değil dostluk çıkartılmalı. Tarih den ders ve ibret alınmalı.