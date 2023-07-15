banner930
GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Demokrasi Ve Milli Birlik Gününde Ücretsiz Ulaşım Hizmeti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bugün saat 18.00’den gece saat 01.00’e kadar ücretsiz ulaşım hizmeti verecek.

Demokrasi Ve Milli Birlik Gününde Ücretsiz Ulaşım Hizmeti

15 Temmuz 2023 Cumartesi 12:38

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bu yılki program, İzmit Seka Park’ta gerçekleştirilecek. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde saat 18.00 itibariyle kendi bünyesine ait otobüs hat ve tramvaylarda gece 01.00'e kadar ücretsiz ulaşım hizmeti verecek. Vatandaşlar bu saatlerde farklı noktalardan İzmit’e ve yine İzmit’ten belirlenen güzergahlara ücretsiz şekilde ulaşımlarını sağlayabilecek. Ücretsiz hatlar; 10, 11, 13, 20, 25, 45, 62, 65, 65T, 70, 80, 90, 100, 105, 114, 115, 115Ç, 124, 135, 145, SH1 ve SH2 olarak belirlendi.



İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
KocaeliGebzeEskihisarİzmit
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
CANLI MAKALE VE HABERLER İLE DEVRİ ALEM CANLI MAKALE VE HABERLER İLE DEVRİ ALEM
Başkanlardan Başkent Temasları Başkanlardan Başkent Temasları
GAZETE MANŞETLERİ İLE DARBE GERÇEĞİ SERGİSİ CANLI MAKALE GAZETE MANŞETLERİ İLE DARBE GERÇEĞİ SERGİSİ...
HAİN DARBENİN YAŞANACAĞI GÜN BAYBURT ÇORUH NEHRİNDEN CANLI MAKALE HAİN DARBENİN YAŞANACAĞI GÜN BAYBURT ÇORUH NEHRİNDEN...
Türkiye'nin En Büyük Çevre Projesini MBB Çevre Platformu İnceledi Türkiye'nin En Büyük Çevre Projesini MBB Çevre...
Çocuk Hafızlar Şehitler İçin Sabah Namazında Hatim İndirdi Çocuk Hafızlar Şehitler İçin Sabah Namazında...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

CANLI MAKALE VE HABERLER İLE DEVRİ ALEM
Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın 17 Temmuz 2023 tarihli makalesini...

Haberi Oku