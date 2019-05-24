DENAD Gönüllere Dokunuyor

Dilovası'nda faaliyet gösteren Dilovası Engelli, Engelli Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (DENAD) gönüllere dokunmaya devam ediyor.

Dilovası Engelli, Engelli Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (DENAD) ekibi hayır severlerin desteği ilçede bulunan engelli ailelerini ziyaretlere ve engelleri aşmaya devam ediyor. Son olarak "Serebral Palsi" hastası minik Muhammet'e umut oldular.

ONLARCA ENGELLİ KARDEŞİMİZE UMUT OLDUK

Hayırseverlerin desteği, gönüllü kadroların çalışmaları ile faaliyetlerini aralıksız sürdüren DENAD Başkanı Samet Elden,"Bu güne kadar onlarca engelli kardeşimize umut olduk. Bu umut dolu yolda DENAD'ın her zaman yanında olan hayırsever iş adamlarımıza, bu yolda emek ve gayret göstererek engelli kardeşlerimiz ile bağlantılarımızı kuran gönüllülerimize ve yönetici arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ederim.

ASIL ENGEL ZİHİNLERDE

Bizim bu yolda amacımız insanları bilinçlendirmek, engelli kardeşlerimize yardıma teşvik etmek, asıl engel zihinlerde, bilmeliyiz ki hepimiz bir engelli adayıyız. Biz DENAD ailesi olarak engelli kardeşlerimizin iyi gününde kötü gününde yanında olmaya devam edeceğiz "dedi.