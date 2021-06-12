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Deniz Kirliliği Gebze Gazete'sinde

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın 12 Haziran 2021 tarihli facebook paylaşımını sizlere sunuyoruz.

Deniz Kirliliği Gebze Gazete'sinde

12 Haziran 2023 Pazartesi 19:40

 Gebze gazetesi ve Devri alem belgesel programı olarak Gebze Eskihisar'dan canlı yayın yaparak muhtar ve su ürünleri başkanı ile konuştuk.
Denizdeki Kirlilik ile ilgili Gebze gazetesi sosyal medya sayfasında yer alan haber.
Marmara denizi ve İzmit körfezindeki çevre felaketi ile ilgili Gebze Eskihisar sahilleri ve denizden yaptığımız canlı yayında gazetemiz kurucusu ve belgesel yönetmeni İsmail kahraman Eskihisar muhtarı ile deniz üzerinde söyleşi yaptı.
12 Haziran 2021 günü Eskihisar su ürünleri kooparatifi başkanı ve Kocaeli su ürünleri birliği başkanı Ali Sarı ile Eskihisar muhtarı Tayfun bey Gebze gazetesi www.gebzegazetesi.com ve devri alem belgesel tv programı www.devrialem.tv canlı yayınında önemli açıklamalar yaptı.
Kocaeli Gebze Eskihisar sahilleri ve denizden yaptığımız canlı yayını sizlerle paylaşıyoruz.
Deniz Kirliliği Uluslarası Gündemde
Marmara denizi ve izmit körfezinde yaşanan deniz salyası ile ilgili gazetemiz ve devri alem programına önemli açıklamalar yapan Kocaeli su ürünleri birliği başkanı Ali Sarı el cezire televizyonunu bölgeye davet ettiklerini televizyonun Eskihisar'dan canlı yayın yaptığını konunun dünya gündemine de geldiğini söyledi haberin linkini bizimle paylaştı.
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