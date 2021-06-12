Deniz Kirliliği ile İlgili Sanayiciler Ne Dedi.?.!

Marmara denizi ve İzmit körfezindeki deniz salyası kirliliği ile ilgili Gebze plastikçiler organize sanayi bölgesi başkanı Dursun Çetin ile belgesel söyleşi yaptık.

OSB başkanı Çetin Organize sanayi bölgesi olarak çevreye büyük önem verdiklerini arıtma tesislerinin tam kapasite ile çalıştığını açıklayarak deniz kirliliği ile ilgili herkesin üzerine düşen görevi yapmasını istedi .Denizin plansız şekilde yapılan çarpık sanayi ve evsel atıklar İle kirlendiği üzerinde durdu .