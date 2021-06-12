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Deniz Kirliliği ile İlgili Sanayiciler Ne Dedi.?.!

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın facebook paylaşımı.

Deniz Kirliliği ile İlgili Sanayiciler Ne Dedi.?.!

12 Haziran 2021 Cumartesi 16:50

 
Marmara denizi ve İzmit körfezindeki deniz salyası kirliliği ile ilgili Gebze plastikçiler organize sanayi bölgesi başkanı Dursun Çetin ile belgesel söyleşi yaptık.
OSB başkanı Çetin Organize sanayi bölgesi olarak çevreye büyük önem verdiklerini arıtma tesislerinin tam kapasite ile çalıştığını açıklayarak deniz kirliliği ile ilgili herkesin üzerine düşen görevi yapmasını istedi .Denizin plansız şekilde yapılan çarpık sanayi ve evsel atıklar İle kirlendiği üzerinde durdu .
Marmara Denizinde Çevre Felaketi
Gebze gazetesi www.gebzegazetesi.com ve devri alem belgesel programı www.devrialem.tv olarak hazırladığımız belgesel önümüzdeki haftalarda ulusal ve bölgesel tv kanalları İle sosyal medya üzerinden yayınlanarak gelecek kuşaklara Bilgi ve belge bırakacağız
31 yıl önce TRT muhabiri olarak deniz ve su kirliliği ile ilgili hazırlanmasına öncülük ettiğimiz belgesel program
Araştırmacı Gazeteci ve devri alem belgesel programı olarak deniz kirliği ile ilgili sanayicilerin yanın da ilgili yetkili ve belediye başkanları İle belgesel söyleşilerimiz devam ediyor
Deniz kirliği ile ilgili yaptığımız çekimler den bazıları
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