Deniz Kirliliğinin Belgeselini Çekiyoruz

Sarıcalı balıkçıların feryat ve tepkilerini, balıkçı barınağı ve denizde dinleyip belgesel kaydı yaptım.

Marmara Denizi ve İzmit Körfezi’nde yaşanan kirlilik gerçekten büyük bir felaket. Bu çevre felaketine karşı herkesin üzerine düşeni yapması gerekiyor.

Bu çevre felaketi karşısında siyasi ve ekonomik tartışma yapmadan çözüm üretip, kirliliğin diğer denizlere yayılmasını önlemek için çalışma yapılmalı.

İzmit Körfezi ve Marmara Denizi’nde daha önce bu büyüklükte bir kirlilik yaşanmamıştı.

Bölgede 40 yıldan fazla gazetecilik ve belgeselcilik yapıyorum, böyle bir şey görmedim.

İlk kez, deniz salyası felaketini 2 ay önce gördüğümde konuyu Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nden değerli arkadaşım Hasan Aydınlık Bey’e telefonla bildirmiştim.

Eskihisar önlerinde yaşanan deniz salyasının bulunduğu bölgeye hemen deniz uçağını gönderen Hasan Bey, daha sonra yaşananların deniz salyası olduğunu söylemişti. İlk kez bu konu halkında bilgi sahibi oluyordum…

Daha sonra deniz salyası bilindiği gibi yoğunlaştı, arttı. İzmit Körfezi’nde yaşananlar, ulusal ve bölgesel basına konu oldu ve diğer Marmara Denizi sahillerine dağıldı ve çevre felaketi haline geldi.

Bölgede uzun yıllardır gazetecilik ve belgeselcilik yapan birisi olarak bizde üzerimize düşeni yaparak, deniz salyası ile ilgili araştırmalar yapmakta, belgesel çekerek geleceğe bilgi ve belge bırakmaktayız.

Deniz salyası felaketi ile ilgili 10 Mayıs 2021 günü Darıca sahillerine gidip belgesel çektim, balıkçı teknesi ile denize açıldım. Balıkçılarla konuştum, deniz sahilinden ve denizden canlı yayınlar yaptım.

Denizden Canlı Yayın

Darıca sahillerinde deniz kirliliği ile ilgili Gebze Gazetesi www.gebzegazetesi.com kurucusu ve Devri Alem Belgesel Programı www.devrialem.tv yönetmeni ve araştırmacı gazeteci, bölgenin 46 yıllık canlı şahidi olarak belgesel çekip geleceğe bilgi ve belge bırakıyoruz. Darıca balıkçı barınağından balıkçı motoru ile denize açılıp canlı yayın yaparak, balıkçılarla söyleşiler yapıp bilgi aldık.

50 yıldır, Darıca’da balıkçılık yapan Ergin Ailesi, abi kardeş ve oğulları ile birlikte Darıca’dan denize açıldık. Kendileri ile hem belgesel çektik hem de canlı yayın yaptık.

Ergin Ailesi çok önemli bilgiler verdi. Kendileri ile deniz üzerinde, Gebze Gazetesi ve Devri Alem Belgesel Programı olarak yaptığımız canlı yayını sizlerle paylaşmak istiyorum.

Ergin Ailesinin deniz salyası felaketi ile ilgili verdikleri bilgiler hem devlet yetkilileri hem de bilim insanları için önemli.

Ergin Ailesinin anlattıklarını, devletin ilgili kurumları dikkate almalı ve hemen harekete geçerek denetim çalışması başlatmalı.

https://fb.watch/62aiDVpK7T/

Marmara Denizi’nde Çevre Katliamının Belgesi

Darıca sahillerinden bugün 10 Mayıs 2021 günü yaptığımız canlı yayınların linklerinde gerçekten çok önemli bilgiler yer alıyor…

Uzun yıllar deniz ile ilgilenen ve son 6 yıldır Darıca’da olan Okan Osman Ayık, deniz kirliği ile ilgili bilgi veriyor ve önlem alınmasını istiyor.

Darıca sahilinden yaptığımız canlı yayınların linkleri

https://www.facebook.com/belgeselciismail/videos/2013961485425115/?d=n

https://fb.watch/626z8rgkOd/

Organize Sanayi Bölgesi Başkanları ile Belgesel Söyleşi

İzmit Körfezi’nden başlayıp Marmara Denizi’ne yayılan çevre felaketi deniz salyası ile ilgili Gebze Kocaeli bölgesindeki Organize Sanayi Bölgesi Başkanları ile de Gebze Gazetesi ve Devri Alem Belgesel TV programı olarak, söyleşiler yapmaya başladık.

Gebze Plastikçiler OSB Başkanı ve Güzeller OSB Başkanları ile yaptığımız söyleşileri sizlerle yarın geniş bir makalede paylaşmak istiyorum.

Ulusal ve bölgesel birçok TV kanalında yayımlanan, yapım ve yönetmenliğini yaptığım Devri Alem Belgesel programı olarak deniz kirliliği ile ilgili belgesel çekimlerimizi sürdürüyoruz.

Denizlerde yaşanan kirlilik ile ilgili elinde ve arşivinde bilgi, belge ve görüntü olanların bizlerle belgeselciismail@gmail.com mail adresinden paylaşmasını istiyorum.