Denizi Kirliliği Belgeseli Çekiyoruz

Darıca sahillerinde deniz kirliliği ile ilgili Gebze Gazetesi

kurucusu ve Devri Alem Belgesel Programı

yönetmeni, araştırmacı gazeteci ve bölgenin 46 yıllık canlı şahidi olarak belgesel çekip geleceğe bilgi ve belge bırakıyoruz. Darıca balıkçı barınağından, balıkçı motoru ile denize açılıp canlı yayın yaparak, balıkçılarla söyleşiler yapıp bilgi aldık.

https://fb.watch/62aiDVpK7T/

Marmara Denizi’nde Çevre Katliamı

Darıca sahillerinden, 10 Mayıs 2021 günü yaptığımız diğer canlı yayın linklerini sizlerle paylaşıyoruz.

https://www.facebook.com/belgeselciismail/videos/2013961485425115/?d=n

https://fb.watch/626z8rgkOd/

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Eskihisar Sahillerindeki Deniz Kirliği Canlı Yayında

Gebze Gazetesi ve Devri Alem Belgesel Programı olarak, Gebze Eskihisar’dan canlı yayın yapıp muhtar ve Su Ürünleri Başkanı ile konuştuk.

Denizdeki kirlilik ile ilgili Gebze Gazetesi sosyal medya sayfasında yer alan haberi sizlerle paylaşıyorum.

Marmara Denizi ve İzmit Körfezi’ndeki çevre felaketi ile ilgili Gebze Eskihisar sahilleri ve denizden yaptığımız canlı yayında gazetemizin kurucusu ve belgesel yönetmeni İsmail Kahraman, Eskihisar Mahallesi Muhtarı ile deniz üzerinde söyleşi yaptı.

12 Haziran 2021 günü Eskihisar Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı ve Kocaeli Su Ürünleri Birliği Başkanı Ali Sarı ile Eskihisar Muhtarı Tayfun Bey, Gebze Gazetesi www.gebzegazetesi.com ve Devri Alem Belgesel TV Programı www.devrialem.tv canlı yayınında önemli açıklamalar yaptı.

Kocaeli Gebze Eskihisar sahilleri ve denizden yaptığımız canlı yayını sizlerle paylaşıyoruz.

https://fb.watch/64nZLoXOP5/

Deniz Kirliliği Uluslararası Gündemde

Marmara Denizi ve İzmit Körfezi’nde yaşanan deniz salyası ile ilgili gazetemiz ve Devri Alem Programına önemli açıklamalar yapan Kocaeli Su Ürünleri Birliği Başkanı Ali Sarı, El Cezire televizyonunu bölgeye davet ettiklerini, televizyonun Eskihisar’dan canlı yayın yaptığını ve konunun dünya gündemine de geldiğini söyleyerek, haberin linkini bizimle paylaştı.

https://mediaview.aljazeera.com/video/SiIRtjCYLp

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Deniz Kirliliği ile İlgili Sanayiciler Ne Dedi?

Marmara Denizi ve İzmit Körfezi’ndeki deniz salyası kirliliği ile ilgili Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Dursun Çetin ile belgesel söyleşi yaptık.

OSB Başkanı Çetin, Organize Sanayi Bölgesi olarak çevreye büyük önem verdiklerini, arıtma tesislerinin tam kapasite ile çalıştığını açıklayarak deniz kirliliği ile ilgili herkesin üzerine düşen görevi yapmasını istedi. Denizin, plansız şekilde yapılan çarpık sanayi ve evsel atıklar ile kirlendiği üzerinde durdu.

Marmara Denizi’nde Çevre Felaketi

Gebze Gazetesi www.gebzegazetesi.com ve Devri Alem Belgesel Programı www.devrialem.tv olarak hazırladığımız belgeseli, önümüzdeki haftalarda ulusal ve bölgesel TV kanalları ile sosyal medya üzerinden yayınlayarak gelecek kuşaklara bilgi ve belge bırakacağız.

31 yıl önce TRT muhabiri olarak, deniz ve su kirliliği ile ilgili hazırlanmasına öncülük ettiğimiz belgesel programının linkini sizlerle paylaşıyorum.

https://m.youtube.com/watch?v=RAWrgXuc4Qw

https://www.facebook.com/100004338481610/posts/2012105738944023/?d=n

Araştırmacı Gazeteci ve Devri Alem Belgesel Programı olarak deniz kirliği ile ilgili sanayicilerin yanında, ilgili yetkili ve belediye başkanları ile belgesel söyleşilerimiz devam ediyor.

Deniz kirliği ile ilgili yaptığımız çekimlerden bazıları.

https://www.facebook.com/100004338481610/posts/2014118105409453/?d=n

https://www.facebook.com/100004338481610/posts/2013321602155770/?d=n