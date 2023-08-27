Denizin içinde 8 saat yunus nöbeti

Olay, Babalı Sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaralı bir yunusu fark eden Babalı Sörf Kulübü sporcuları harekete geçti. Yunusu, sörf tahtasıyla kıyıya getiren, sporcular yetkililere haber verdi. Sörfçüler, yunusun herhangi bir zarar görmemesi ve bölgeden uzaklaşmaması için 8 saat boyunca suda kaldı. İstanbul Akvaryum Rehabilitasyon Merkezi merkezi uzamaları ile durum hakkında bilgi alış verişinde bulunuldu. Bunun üzerine adrese gelen ekipleri, yaralı yunusu taşınabilir bir havuza koyarak 23.30 sıralarında rehabilitasyon merkezine götürdüler. Yunusun sağlığına kavuşması için gerekli tedavi ve bakım süreci başladı.





İHA