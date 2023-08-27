banner936
GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Denizin içinde 8 saat yunus nöbeti

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde yaralı yunus için seferber olan sörfçüler, 8 saat suda bekledi. Taşınabilir havuza alınan yunus, rehabilitasyon merkezinde tedavi altına alındı.

Denizin içinde 8 saat yunus nöbeti

27 Ağustos 2023 Pazar 14:31

Olay, Babalı Sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaralı bir yunusu fark eden Babalı Sörf Kulübü sporcuları harekete geçti. Yunusu, sörf tahtasıyla kıyıya getiren, sporcular yetkililere haber verdi. Sörfçüler, yunusun herhangi bir zarar görmemesi ve bölgeden uzaklaşmaması için 8 saat boyunca suda kaldı. İstanbul Akvaryum Rehabilitasyon Merkezi merkezi uzamaları ile durum hakkında bilgi alış verişinde bulunuldu. Bunun üzerine adrese gelen ekipleri, yaralı yunusu taşınabilir bir havuza koyarak 23.30 sıralarında rehabilitasyon merkezine götürdüler. Yunusun sağlığına kavuşması için gerekli tedavi ve bakım süreci başladı.



İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Dilovası'nın cadde ve sokakları ışıl ışıl Dilovası'nın cadde ve sokakları ışıl ışıl
Gebze’nin spor kompleksinde sona doğru Gebze’nin spor kompleksinde sona doğru
Tahtalı Göleti Doğa Park ve Beşdivan Tesisleri açılıyor Tahtalı Göleti Doğa Park ve Beşdivan Tesisleri...
Körfez yabani otlardan temizleniyor Körfez yabani otlardan temizleniyor
Çöp konteynerleri dezenfekte ediliyor Çöp konteynerleri dezenfekte ediliyor
Okul kıyafeti alırken çocuğunuz sağlığından olmasın Okul kıyafeti alırken çocuğunuz sağlığından...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner934

Dilovası'nın cadde ve sokakları ışıl ışıl
Dilovası'nın cadde ve sokakları dekoratif aydınlatma çalışmalarıyla ışıl ışıl hale getirildi.

Haberi Oku