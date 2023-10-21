Denizli Mahallesindeki bin 683 hak sahibine tapuları teslim edildi

Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi salonunda düzenlenen tapu teslim töreninde, Denizli mahallelerindeki bin 683 hak sahibine tapuları teslim edildi. Temsili olarak 200 hak sahibi törene katıldı. Törene ayrıca Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve siyasi partililer katıldı. Konuşmasında Filistin konusuna değinen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Gebze’de hayatını kaybeden tüm Müslüman kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Katil Siyonist İsrail ve iş birlikçisi Amerika, batı ve tümler dünyası kahrolsun. Biran önce masum kanının dökülmemesi için savaşın durması konusunda dua ve niyazlarımızı rabbimize iletiyoruz. Aslında bugün 35 bininci Tapu Töreni olarak düzenleyecektik ancak hükümetimizin tüm açılışları iptal etmesi nedeniyle buraya 200’e yakın tapu alacak kardeşimiz davet edilmişti. Onların programını bozmamak için sadece Denizli Mahallesi’ndeki kişilerin tapularını dağıtacağız" dedi.





"Dönem sonuna kadar 62 bölgede imar uygulaması yapacağız"

4 yıldır çalışmalara devam ettiğini söyleyen Başkan Büyükgöz, "2019-2023 döneminde durmadan yorulmadan bu hizmetleri üretmek için çaba ve gayret gösterdik. Bir kentte yapısal sorunlar, hukuk sorunları mülkiyet sorunları çözülmeden ileriye gitmeniz mümkün değildir. Eğer sizin bir okul yeriniz varsa okul yapabilirisiniz. Hastane, cami, yeşil alan yeri kamuya aitse o hizmeti getirebilirsiniz. Aksi takdirde kamusallaştırma yapmanız lazım. İnşallah dönem sonuna kadar 62 bölgede imar uygulaması yapacağız. Bunun matematiksel karşılığı şu. Geçmiş 50-100 yılda Gebze’de imar planları, uygulamaları çözülmüş alanın tamamı 6 bin 500 hektar. Yani 65 milyon metrekare. Geçmiş 100 yılda bu olay gerçekleşmiş. Biz ise son 4.5 yılda 5 bin 950 hektar, yani 59 milyon 500 bin metrekarelik alanın imar planlarını ile uygulamalarını çözdük ve bitirmeye yaklaştık. 5 bin 950 hektar alanı 62 parçaya böldük ve peyder pey bitiriyoruz. Bugün tapularını dağıtacağımız kardeşlerimizin olduğu alanda 184 hektar, 1 milyon 850 bin metrekare alanın tapusunu dağıtacağız. Bin 683 kardeşimize tapularını teslim etmiş olacağız bugünkü törenin karşılığı olarak. Diğer taraftan da 1 milyon 840 bin metrekarelik alanın sorununu çözmüş olacağız.

Diğer taraftan 35 senedir tapu hayaliyle yaşayan hiç tapusu olmayan Adem Yavuz ve Hürriyet mahallelerimizde 3 bin 400 tane vatandaşımızın tapularını davalarını bitirip, sorunlarını çözüp verilebilir hale getirdik. 3 bin 400 vatandaşın yaklaşık 2 bin 900 kişi tapularını aldı. Geri kalan kardeşlerimiz de tapularını almaya devam ediyorlar" diye konuştu.

İHA