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Deprem bölgesine yardım eden firmalar ödüllendirildi

Kocaeli Valiliği, deprem bölgesine yardımda bulunan firmaları teşekkür belgesi ile ödüllendirdi. Nuh Çimento İnsan Kaynakları Direktörü Ersin Başyıldız, deprem bölgesine yaptıkları yardımlardan dolayı ödülünü Vali Seddar Yavuz'un elinden aldı.

Deprem bölgesine yardım eden firmalar ödüllendirildi

13 Temmuz 2023 Perşembe 13:27

Kahramanmaraş’ta meydana gelen, 11 ilde büyük can ve mal kayıplarına sebep olan depremler Türkiye’yi yasa boğmuştu. Depremzedeler için tek yürek olan Kocaeli, yaraları sarabilmek için tüm imkanlarıyla seferber oldu. Koordinasyonu sağlamak için Kahramanmaraş’ta günlerce görev yapan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, deprem bölgesine yardımlarda bulunan bağışçılara teşekkür etmek için tören düzenledi. Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen organizasyona, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Soydabaş, İl Emniyet Müdür Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Albay Yavuz Selim Kapancı, kurum müdürleri, ve çok sayıda davetli katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende deprem yardımları ile bölgede yapılan çalışmalar olan video gösterimi izletildi.

 

"Zenginlik ancak vermekle olur"

Bağışta bulunan tüm hayırseverlerimize teşekkürlerini sunan Vali Yavuz, “Zenginlik ancak vermekle olur bilinci ve hayırseverliğiyle, deprem bölgelerine yönelik az ya da çok demeden yardım eden, katkı sunan herkese devletimiz ve aziz Milletimiz adına teşekkürlerimi sunuyorum. Depremde oluşan hasarların giderilmesi, depremzede vatandaşlarımızın kalıcı konutlara yerleştirilmesi için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, devletimizin tüm birimleri sahada, var gücümüzle çalıştık, çalışmaya da devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle; böyle bir acının ülkemizde ve dünyada bir daha yaşanmamasını diliyor, depremde kaybettiğimiz vatandaşlarımızı bir kez daha rahmetle anıyorum" dedi.Konuşmaların ardından, Vali Yavuz deprem bölgesine yardımlarda bulunan bağışçılarımıza “Deprem bölgelerine yönelik ‘Zenginlik, ancak vermekle olur’ bilinci ile yapılan destek ve katkılarınızı çok değerli buluyor, Devletimiz ve Aziz Milletimiz adına teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerinin yer aldığı belgeleri verdi.

Nuh Çimento İnsan Kaynakları Direktörü Ersin Başyıldız teşekkür belgesini Kocaeli Valisi Seddar Yavuz’un elinden aldı.



İHA
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