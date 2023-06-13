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DEPREM ÇALIŞTAYI VE TİMBİR GENEL KURULUNA KATILMAK ÜZERE ANKARA'YA GİDİYORUM

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın 13 Haziran 2023 tarihli paylaşımını sizlere sunuyoruz.

DEPREM ÇALIŞTAYI VE TİMBİR GENEL KURULUNA KATILMAK ÜZERE ANKARA'YA GİDİYORUM

13 Haziran 2023 Salı 10:32

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu RTÜK'ün ev sahipliğinde Tüm İnternet Medya Birliği tarafından Ankara Ticaret odasında düzenlenecek Deprem çalıştayına katılmak ve gazete manşetleri ile deprem gerçeği sergisi açmak üzere bu gün Ankara’ya gidiyorum
TİMBİR GENEL KURULU NA KATILACAĞIM
Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile kurulan Kocaeli temsilcisi olarak kurucular kurulu delegesi olduğum tüm İnternet medya birliğinin genel kuruluna da katılıp gazetecilik ve belgeselcilik görevimizi yerine getireceğiz
ANKARA DA ÜÇ GÜN
Deprem çalıştayında sergi ve genel kurula katılmak üzere gittiğim Ankara da üç gün boyunca gazetecilik ve belgeselcilik görevimizi de yerine getirip öncelikle yeni seçilen milletvekillerimizi Meclis de ziyaret ederek Ankara gezimle ilgili Gebze gazetesi www.gebzegazetesi.com da bugün yaptığım paylaşım.
DEPREM GERÇEĞİ İLE İLGİLİ 13 HAZİRAN 2017 TARİHİN DE YAPTIĞIM SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI
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