DEPREM ÇALIŞTAYI VE TİMBİR GENEL KURULUNA KATILMAK ÜZERE ANKARA'YA GİDİYORUM

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu RTÜK'ün ev sahipliğinde Tüm İnternet Medya Birliği tarafından Ankara Ticaret odasında düzenlenecek Deprem çalıştayına katılmak ve gazete manşetleri ile deprem gerçeği sergisi açmak üzere bu gün Ankara’ya gidiyorum

TİMBİR GENEL KURULU NA KATILACAĞIM