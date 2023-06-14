DEPREM ÇALIŞTAYI VE TİMBİR GENEL KURULU’NA KATILMAK ÜZERE ANKARA’YA GİDİYORUM

Gebze gazetesi ve gazete Gebze de belgeselcinin not defteri köşesinde 13 Haziran 2023 tarihin de yayınlanan makalemiz

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu RTÜK'ün ev sahipliğinde Tüm İnternet Medya Birliği tarafından Ankara Ticaret Odasında düzenlenecek Deprem çalıştayına katılmak ve gazete manşetleri ile deprem gerçeği sergisi açmak üzere bugün Ankara’ya gidiyorum 17 Ağustos 1999 Kocaeli merkezli Marmara depreminden 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depreme Gazete manşetleri ile deprem gerçeği fotoğraf sergimiz ile ilgili TRT tarafından yapılan haberi sizlerle paylaşıyoruz. https://youtu.be/78YieVuOX0Q

TİMBİR GENEL KURULU’NA KATILACAĞIM

Cumhurbaşkanlık kararnamesi ile kurulan Kocaeli temsilcisi olarak kurucular kurulu delegesi olduğum tüm internet medya birliğinin genel kuruluna da katılıp gazetecilik ve belgeselcilik görevimizi yerine getireceğiz.

ANKARA’DA ÜÇ GÜN Deprem çalıştayında sergi ve genel kurula katılmak üzere gittiğim Ankara da üç gün boyunca gazetecilik ve belgeselcilik görevimizi de yerine getirip öncelikle yeni seçilen milletvekillerimizi Mecliste ziyaret ederek Ankara gezimle ilgili Gebze gazetesi www.gebzegazetesi.com da bugün yaptığım paylaşım

TÜM İNTERNET MEDYA BİRLİĞİ DEPREM GÜNDEMİ İLE ANKARA’DA TOPLANIYOR

TÜMBİR ve RTÜK tarafından ortaklaşa düzenlenen “Afet kriz yönetiminde medyanın rolü “başlıklı panel ve çalıştay 13- 14 ve 15 Haziran tarihilerinde Ankara’da düzenleniyor. Çalıştayın büyük ilgi görmesi bekleniyor

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ İLE KURUAN TİMBİR GENEL BAŞKANI DR. SÜLEYMAN BASA ÇALIŞTAYLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI

GAZETE MANŞETLERİ İLE DEPREM GERÇEĞİ FOTOĞRAF SERGİSİ AÇILIŞI İLE ÇALIŞTAY BAŞLAYACAK ÇALIŞTAY DA DEPREM KONUSU ELE ALINACAK https://youtu.be/78YieVuOX0Q

Cumhurbaşkanlığı’nın 7 Mart 2023 tarihli kararnamesiyle kurulan, 81 il ve 14 ülkeden 104 kurucu ve 987 medya kuruluşunun yer aldığı Türk İnternet Medya Birliği (TİMBİR) ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ortaklaşa panel gerçekleştiriyor. “Medya Fark Ederse Toplum da Fark Eder” temasıyla “Afet Kriz Yönetiminde Medyanın Rolü” konulu düzenlenecek panelde, açılış konuşmalarının ardından “Afetleri Haberleştirmek”, “Afet Risk ve İlk Yardım” ve “O Anda Haberci Olmak” konulu oturumlar düzenlenecek. 14 Haziran Çarşamba günü Ankara Ticaret Odası Meclis Salonu’nda gerçekleştirilecek panele 81 il ve 14 ülkeden TİMBİR kurucularının yanı sıra; RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, RTÜK Başkan Yardımcıları ile Yönetim Kurulu üyeleri ve davetliler katılacak.

MEDYA MENSUPLARI AFET ANINDA ÖNEMLİ ROL ÜSTLENİYOR

Türk İnternet Medya Birliği (TİMBİR) Genel Başkanı Dr. Süleyman Basa, yaptığı açıklamada “Gerek bir Sismolog olarak görev yaptığım 17 Ağustos 1999’daki Gölcük merkezli deprem ile 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçelerinde meydana gelen ve 11 ilimizi etkileyen depremlerde gördük ki arama kurtarma ve yardımlaşma kuruluşları kadar medya mensuplarının da afet anında önemli rol üstleniyor. Medyanın halkın doğru bilgilendirilmesi, bölgeye doğru ihtiyaç malzemelerinin gönderilmesi, yardım faaliyetlerinin desteklenmesi, dezenformasyonla mücadele gibi konularda etkin rol almaları konu başlığımızın haklılığını ortaya koyuyor. Bu amaçla RTÜK işbirliği ile düzenleyeceğimiz “Afet Kriz Yönetiminde Medyanın Rolü” panelimiz, Afet risk endeksinde dünyada 5’inci sırada olan ülkemizin medya mensuplarının afet anında nasıl davranılması gerektiğini ortaya koyacak bir çalışma olacak. Bu anlamlı çalışmaya güç katacak bütün medya mensuplarımızı 14 Haziran günü Ankara Ticaret Odası’ndaki panelimize bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

RTÜK BAŞKANI VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE TEŞEKKÜR

TİMBİR Genel Başkanı Dr. Basa açıklamasının devamında ise “Afet Kriz Yönetiminde Medyanın Rolü” konulu panele destek veren RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ve yönetimine teşekkür ederek, “Türkiye’de özellikle yerel medyanın güçlenmesi adına her zaman iradesini ortaya koyan RTÜK, TİMBİR’in daha önce de düzenlediği Türk İnternet Medyası RTÜK Çalıştay’ına destek vererek Türk İnternet medyasının kamu ile gerçekleştirdiği ilk ortak faaliyete de imza atarak bizleri onure etmiştir. Bu vesile ile RTÜK Başkanı ve Yönetim Kurulu üyelerine bir kez daha teşekkürlerimizi sunarız” ifadelerine yer verdi.

DEPREM GERÇEĞİ İLE İLGİLİ 13 HAZİRAN 2017 TARİHİNDE YAPTIĞIM SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=871752392979369&id=100004338481610&mibextid=qC1gE

Deprem gerçeğini hatırladık