DEPREM FELAKETİ VE BERAT KANDİLİ

DEPREM FELAKETLERİ VE TÜM AFETLERDEN KORUMASI DUA VE DİLEKLERİ İLE BERAT KANDİLİNİZ MÜBAREK OLSUN
Dini ve milli günlerimiz içerisinde kandillerin çok ayrı yeri ve önemi var. Bu dini günlerimize kandil denmesinin en önemli nedeni bu günlerde yaşanan hadiselerin insanlığı ve dünyayı kandil gibi aydınlatmalarıdır. Kandiller bütün İslam coğrafyasında kutlanmaktadır.
Kandiller dolayısıyla cep telefonlarımız mesajlarla kilitlenmekte. Tanıyıp tanımadığımız herkesten kutlama mesajları almaktayız. Kandiller ne güzel günler. Camiler dolup taşmakta. Evlerimiz ve işyerlerimizde bir başka huzur yaşamaktayız. İsterseniz zamanı bir durduralım çocukluk yıllarımızda yaşadığımız kandillere tarihi bir yolculuğa çıkalım.
Kandil günleri, bayram arefeleri, Ramazan ve Kurban bayramları çocukluğumuzu doya doya yaşadığımız o coşkulu yıllar. Hatırladığımızda bazen hüzünlenip bazen duygulanıp bazen de yaptığımız yaramazlıklarla kendi kendimize güldüğümüzü görür gibi oluyorum.
BERAT KANDİLİ NEDEN ÖNEMLİ
Berat Arapça berâe/berâet kelimesinin Türkçeleşmiş şeklidir. Berâet, “iki şey arasında ilişki olmaması; kişinin bir yükümlülükten kurtulması veya yükümlülüğünün bulunmaması” anlamına gelir. Şâbanın on beşinci gecesinde müslümanların Allah’ın affı ve bağışlaması ile günah yükünden kurtulacağı umularak bu geceye Berat gecesi denmiştir. Berat gecesi için Arapça eserlerde “şâbanın ortasındaki gece”, “mübarek gece”, “rahmet gecesi” ve “sak gecesi” mânalarına gelen terkipler kullanılmaktadır.
Berat gecesi müslümanlarca kutsal sayılmış, bu gecenin diğer gecelerden farklı bir şekilde geçirilmesi, bu gecede daha fazla ibadet edilmesi âdet halini almıştır. Hz. Peygamber’in, “Allah Teâlâ -rahmetiyle- şâbanın on beşinci gecesi dünya semasında tecelli eder ve Kelb kabilesi koyunlarının kılları sayısından daha fazla kişiyi bağışlar” buyurduğu rivayet edilmiştir (Tirmizî, “Ṣavm”, 39; İbn Mâce, “İḳāmetü’ṣ-ṣalât”, 191). Diğer bir rivayete göre de Hz. Peygamber, “Şâbanın ortasında gece ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz. Allah o gece güneşin batmasıyla dünya semasında tecelli eder ve fecir doğana kadar, ‘Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona âfiyet vereyim, yok mu şöyle, yok mu böyle!’ der” buyurmuştur (İbn Mâce, “İḳāmetü’ṣ-ṣalât”, 191). Ancak eserlerinde bu hadislere yer veren Tirmizî ve İbn Mâce, bunların sened yönünden zayıf olduğuna da işaret etmektedirler. Bir kısım âlimlerin, kıblenin Kudüs’teki Mescid-i Aksâ’dan Mekke’deki Kâbe istikametine çevrilmesinin hicretin ikinci yılında Berat gecesinde vuku bulduğunu kabul etmeleri de geceye ayrı bir önem kazandırmaktadır.
DEPREM DE CAN KAYBI 45 BİN 968
Asrımızın en büyük deprem felaketi olarak tarihe geçen kahraman Maraş depremin de can güncellendi Depremzedeler yardım bekliyor
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Can kaybı 45 bin 968 oldu, bunların 4 bin 267'si Suriye'li." Olduğunu açıkladı
AFAD'ın verilerine göre, 6 Şubat Pazartesi saat 04:17'de 7.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan deprem, yerin 7 km altında gerçekleşti. Saat 13.24'te ise merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
Deprem başta Hatay, Malatya, Gaziantep Diyarbakır, Adıyaman olmak üzere birçok kentten hissedildi. Depremin ardından bölgede ekiplerin yoğun çalışması sürüyor.