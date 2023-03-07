DEPREM FELAKETİ VE BERAT KANDİLİ

DEPREM FELAKETLERİ VE TÜM AFETLERDEN KORUMASI DUA VE DİLEKLERİ İLE BERAT KANDİLİNİZ MÜBAREK OLSUN

DEPREM FELAKETLERİ VE TÜM AFETLERDEN KORUMASI DUA VE DİLEKLERİ İLE BERAT KANDİLİNİZ MÜBAREK OLSUN

DEPREM FELAKETLERİ VE TÜM AFETLERDEN KORUMASI DUA VE DİLEKLERİ İLE BERAT KANDİLİNİZ MÜBAREK OLSUN

Dini ve milli günlerimiz içerisinde kandillerin çok ayrı yeri ve önemi var. Bu dini günlerimize kandil denmesinin en önemli nedeni bu günlerde yaşanan hadiselerin insanlığı ve dünyayı kandil gibi aydınlatmalarıdır. Kandiller bütün İslam coğrafyasında kutlanmaktadır.