DEPREM GERÇEĞİNİ BİR KEZ DAHA HATIRLADIK

12 Kasım Afet Eğitimi Hazırlık Günü ve 1999 Düzce Depremi’nin 23. yılı kapsamında Sakarya, Zonguldak, Karabük ve Kocaeli’nde “Deprem Anı Ülke Tatbikatı” gerçekleştirildi.

TRT’de Deprem tatbikatı canlı yayınlandı

https://fb.watch/gNwiEljUOP/

Sakarya’da bir alışveriş merkezinde saat 18.57’de alarm verilmesinin ardından “çök-kapan-tutun” tatbikatı yapıldı.

Alışveriş merkezinin farklı noktalarına konumlanan AFAD ekipleri, vatandaşları deprem anında ne yapılması gerektiği konusunda bilgilendirdi.

Tatbikata, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, İl AFAD Müdürü Hüseyin Kaşkaş, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş da katıldı.

Tatbikatın ardından İl Müftüsü Hasan Başiş, Düzce depreminde hayatını kaybedenler için dua etti.

– Zonguldak

Zonguldak’ta bir restoranda AFAD ekipleri tarafından vatandaşlara deprem anında yapılması gerekenler konusunda bilgilendirme yapıldı.

Yemek yiyen vatandaşlar, saat 18.57’yi gösterdiğinde “çök-kapan-tutun” tatbikatına katıldı.

Valilikteki tatbikata ise Vali Mustafa Tutulmaz ile il protokolü katıldı. Program sonunda Vali Tutulmaz ile beraberindekiler, AFAD tarafından kurulan ekipman sergisini gezdi.

Program sonunda dua edildi.

Vali Tutulmaz, gazetecilere, ülkenin deprem kuşağında yer aldığına dikkati çekerek, deprem öncesinde ve deprem anında yapılması gerekenler konusunda bilinçli olunması gerektiğini vurguladı.

– Kocaeli

Kocaeli’nde Tokat İl ve İlçeleri Kültür ve Dayanışma Derneğinde gerçekleştirilen tatbikata, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz’da katıldı.

Yavuz, burada yaptığı konuşmada, tatbikatın hayati önem taşıdığına dikkati çekerek, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nde bu bilinç eksikliğinin hissedildiğini kaydetti.Olası depremlere hazır olunması gerektiğinin altını çizen Yavuz, “İnsanlar eğitilirse panik anında ne yapılacağını bilir. Deprem anında merdivenlere koşuyorlar, merdivenler en güvensiz yerler. Deprem geçinceye kadar kendimizi en güvenli bulabildiğimiz bir yere, hacmimizi küçültüp ‘çök, kapan, tutun’ yaparak sığınmalıyız.” diye konuştu.Yavuz’un konuşmasının ardından “çök-kapan-tutun” tatbikatı yapıldı.Tatbikata, İl AFAD Müdürü Mehmet Emin Koçan da katıldı. Tatbikatın ardından İl Müftüsü Sinan Cihan, dua etti.

– Karabük

Karabük’te bir alışveriş merkezinde saat 18.57’de alarm verilmesinin ardından “çök-kapan-tutun” tatbikatı yapıldı.Alışveriş merkezinin farklı noktalarında bekleyen AFAD ekipleri, vatandaşları deprem anında ne yapılması gerektiği konusunda bilgilendirdi.Tatbikata, Vali Fuat Gürel, İl Jandarma Komutanı Garip Gümüş, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, AFAD Müdürü Gazanfer Erbay, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.Tatbikatın ardından İl Müftüsü Ercan Aksu, dua etti.Vali Gürel, bu tür tatbikatların devam edeceğini söyledi.

Vatandaşların deprem sırasında yapması gerekenlerle ilgili bilgilendirme yapıldığını belirten Gürel, “Özellikle bina içindeki vatandaşların sarsıntıyla kendilerini dışarıya attıkları görülüyor. Merdiven boşluklarında, asansörlerde ve balkonlarda birçok vatandaşımızın hayatını kaybettiğini biliyoruz. Bunların önüne geçebilmek adına bilinçlendirme faaliyeti yapıldı.” dedi. Öte yandan kentte Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlarda ve spor tesislerinde de tatbikat yapıldı.

TRT DE YAYINLANAN DEPREM TATBİJATI

https://fb.watch/gNwr9ZTbp4/

ÜLKEMİZ TERÖR SALDIRISI İLE SARSILDI

Teröre karşı birlik ve beraberlik içinde mücadele etmeliyiz abonesi olduğumuz AA de terör saldırısı ile ilgili yayınlanan galeri ve fotoğrafları sizlerle paylaşıyor vefat edenlere Allah cc dan rahmet devlet ve milletimize başsağlığı diliyorum

İSTANBUL’DA TERÖR SALDIRISI

Taksim İstiklal Caddesi’ne terör örgütü PKK/PYD ile bağlantılı olduğu değerlendirilen bir kadının bıraktığı bomba nedeniyle patlama yaşandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Beyoğlu patlamasında bombayı bırakan kişi gözaltına alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Bu kalleş saldırının failleri ve arkasındaki mahfiller ortaya çıkarılacak.”dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, İstanbul’daki patlama yerinde incelemelerde bulundu.

Adalet Bakanı Bozdağ: Bütün kayıtlar, veriler inceleniyor.

RTÜK: İstanbul’daki patlamayla ilgili “geçici yayın yasağı” getirildi.

İletişim Başkanı Altun: Medya kuruluşlarını kamu otoritelerinin açıklamalarını esas almaya davet ediyoruz.

Beyoğlu’ndaki patlamaya ilişkin siyasilerden de tepkiler geldi. Beşiktaş-Antalyaspor karşılaşması Beyoğlu’nda yaşanan patlama nedeniyle ertelendi. Patlamanın sesi çevreden duyulurken, caddede yürüyen vatandaşların kaçıştığı görüldü. Olay yerine gelen polis ekipleri caddede güvenlik önlemi aldı. Patlamada 6 kişi hayatını kaybetti, 2’si ağır 81 kişi yaralandı. Patlama nedeniyle yaralanan bazı kişiler, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı. Bazı yaralıların getirildiği Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi çevresinde polis yoğun güvenlik önlemi aldı. Olayı duyan yaralı yakınları da bilgi almak için hastaneye geldi. Olay yeri inceleme ekipleri patlamanın meydana geldiği bölgede çalışmalarını tamamladı. Ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beyoğlu Belediyesi ekipleri tarafından bölgede temizlik çalışması başlatıldı.

İstiklal Caddesi yeniden yaya trafiğine açıldı

Özel Harekat ve Çevik Kuvvet polislerinin nöbet tuttuğu İstiklal Caddesi’nde bulunan banklar Beyoğlu Belediyesi ekiplerince kaldırıldı.İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beyoğlu Belediyesi ekiplerinin temizlik çalışmalarının ardından İstiklal Caddesi yeniden yayaların kullanımına açıldı.İstiklal Caddesi, dün 16.20’de meydana gelen patlamanın ardından emniyet ekiplerinin aldığı güvenlik tedbirleri kapsamında yayaların kullanımına kapatılmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu kalleş saldırının failleri ve arkasındaki mahfiller ortaya çıkarılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya ziyareti öncesinde düzenlediği toplantıda, “Bugün saat 16.20’de İstiklal Caddesinde meydana gelen bombalı saldırıda vefat eden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.” dedi.Erdoğan, “Kesin olarak bu terördür dersek belki yanlış olur ama ilk gelişmeler, valimin bize aktardığı ilk bilgi burada bir terör kokusu var.” ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şu an itibarıyla ilk tespitler oradaki kaçışmalar vesaire falan, bir kadının bu işte rol oynadığı noktasında.” dedi. Erdoğan, “Devletimizin ilgili birimleri bu kalleş saldırının faillerini ve arkasındaki mahfilleri ortaya çıkarmak için çalışmalarını sürdürmektedir.” diye konuştu.(kaynak AA)







